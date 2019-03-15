[15/مارس/2019]
مأرب -سبأ:
ناقش إجتماع للمكتب التنفيذي بمحافظة مأرب برئاسة المحافظ أحمد عبدالله مجيديع اليوم مستوى أداء المكاتب التنفيذية والتحضيرات لإحياء مناسبة مرور أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان.
واستعرض الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة ناصر العجي الطالبي ومشرف المحافظة عبدالغني جبران، خطط إقامة الفعاليات على مستوى القرى والعزل، بالإضافة لآلية التنسيق لنقل واستقبال الوفود المشاركة في الفعالية المركزية.
وتطرق الإجتماع إلى تقارير أداء المكاتب الخدمية والصعوبات التي تواجه سير العمل في ظل العدوان السعودي الأمريكي والحصار المفروض على الشعب اليمني.
وأكد المجتمعون أهمية التعبئة والتحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال وإفشال مخططات العدوان ومرتزقته.
وبارك الإجتماع الإنتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية بجبهة صرواح والتي تكللت بتطهير قرابة 90 بالماٸة من مناطق المديرية، وكذا نجاح الأجهزة الأمنية بالتعاون مع أبناء القبائل في إخماد الفتنة التي أشعلها العدوان في مديرية كشر بحجة.
وأقر الإجتماع تشكيل لجان ميدانية للإشراف والتنسيق لإقامة الفعاليات بمديريات بدبدة وحريب القراميش وصرواح، وكذا فعالية لأبناء المحافظة المتواجدين بصنعاء، بالإضافة إلى تنظيم معارض لكشف جرائم العدوان ومرتزقته بحق الشعب اليمني .
سبأ