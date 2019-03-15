رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أندية أوروبية كبرى تهدد بمقاطعة نسخة جديدة مقترحة من كأس العالم للأندية بروكسل – سبأ :

هددت عدد من الأندية الأوروبية الكبرى اليوم الجمعة بمقاطعة النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي اقترحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ما القى بشكوك عميقة إزاء خطط رئيس الاتحاد جياني ويعرض اللعبة لحالة انقسام كبير على الصعيد الدولي.



وارسلت رابطة الأندية الأوروبية برئاسة أندريا أنييلي والذي يرأس أيضاً نادي يوفنتوس الإيطاليـ أرسلت خطاباً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيس الاتحاد إنفانتينو موقعاً من 15 عضوا في مجلس الإدارة ومنهم مسؤولون في مانشستر يونايتد وبرشلونة وأياكس أمستردام يتضمن معارضة صريحة لهذه المقترحات.



وورد في الخطاب، الذي نشرت صحيفة (زود دويتشه تسايتونج) الألمانية مقتطفات منه ان الرابطة ”تعارض بشدة أي مقتراحات تتعلق بتحديث كأس العالم للأندية في هذا التوقيت وتؤكد أن أندية الرابطة لن تشارك في هذه البطولة“.



وتضم الرابطة 232 نادياً أوروبياً بما في ذلك جميع الفرق الكبيرة التي من المتوقع أن تشارك في كأس العالم للأندية.



وتقول الرابطة إنه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن بطولات جديدة محتملة إلا في إطار اتفاق عام على شكل خريطة الالتزامات الدولية في فترة ما بعد عام 2024م.



وكان إنفانتينو يأمل في الحصول هذا الأسبوع على دعم من أجل استحداث بطولتين جديدتين مربحتين إحداهما دوري الأمم العالمي بمشاركة منتخبات وطنية والثانية نسخة معدلة من كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقاً على أن تنطلق نسخة ”استكشافية“ من البطولتين في 2021م.



واضطر إنفانتينو للتخلي عن خطته بشأن دوري الأمم العالمي حتى قبل اجتماع (الفيفا) الجمعة بسبب عدم وجود إجماع على البطولة وتكدس جدول الارتباطات الدولية.

سبأ [15/مارس/2019]سبأ