[15/مارس/2019]
غزة – سبأ :
قصف طيران جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة مواقع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، اثر تقارير اسرائيلية تحدثت عن اطلاق صاروخين من القطاع على مدينة تل أبيب.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القصف الصهيوني شمل أنحاء متفرقة من القطاع ذي الكثافة السكانية المرتفعة ويقطنه مليونا فلسطيني، فيما تحدث مسئولون في وزارة الصحة عن اصابة أربعة أشخاص .
ونفت حركة حماس مسئوليتها عن اطلاق صواريخ، في وقت تحدثت وسائل اعلام صهيونية عن ان "الصواريخ ربما تكون أُطلقت من غزة عن طريق الخطأ".
ويتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة (حماس) بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة على تل أبيب في أول هجوم من نوعه منذ عدوان عام 2014م.
سبأ