[15/مارس/2019]
موسكو – سبأ :
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة عن توافر معلومات لديها تشير إلى أن مسلحي (هيئة تحرير الشام) يحضرون لـ"مسرحية" هجوم كيميائي في محافظة إدلب شمال سورية .
وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا "نراقب عن كثب الوضع في منطقة خفض التصعيد إدلب. الإرهابيون الناشطون هناك (هيئة تحرير الشام) من حلفاء "النصرة" لا يتوقفون عن الاستفزازات ضد القوات الحكومية".
واضافت "تم تسجيل 460 حادثة منذ بداية العام وضحايا هذه الاستفزازات 30 شخصا و100 مصاب".
ولفتت الى ان ما يثير القلق الشديد التقارير الجديدة التي تفيد بأن مقاتلي (هيئة تحرير الشام) بمساعدة (الخوذ البيضاء) يجهزون مسرحية جديدة باستخدام المواد السامة ليلقوا فيما بعد مسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائية على عاتق القوات الحكومية.
سبأ