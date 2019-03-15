محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات إحتجاجية بمدينة الحديدة تنديدا بمجزرة العدوان في كشر حجة الحديدة-سبأ:

نظمت عقب صلاة الجمعة في عدد من مساجد مدينة الحديدة وقفات إحتجاجية تنديداً بجريمة العدوان في منطقة طلان بمديرية كشر محافظة حجة .



وأدان المشاركون في الوقفات واستنكروا المجزرة المروعة التي إرتكبتها طائرات العدوان بحق أبناء ونساء وأطفال منطقة طلان والتي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء مابين شهيد وجريح .



وحمل المشاكون قوى العدوان ومن خلفها أمريكا وبريطانيا المسؤلية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة بحق أبناء اليمن.



وادانت البيانات الصادرة عن الوقفات التصريحات المنحازة والعدوانية من قبل وزير خارجية بريطانيا، واستمراره بالتهديد بحرب شاملة وعدوان شامل على شعبنا اليمني ، ما يؤكد الدور البريطاني المباشر في العدوان على بلادنا وحصار شعبنا.



وطالبت البيانات الجيش واللجان الشعبية بسرعة الرد القوي على هذه الجريمة وبالشكل والتوقيت المناسبين .. مباركين انتصارات الجيش واللجان الشعبية والقبائل في منطقة كشر على قوى الفتنة والضلال.



كما دعت البيانات أبناء اليمن إلى مواصلة الصمود والثبات حتى يتحقق النصر على كل المرتزقة والخونة .

سبأ [15/مارس/2019]سبأ