ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 15 - مارس - 2019 الساعة 07:54:37م
رئيس الثورية العليا يدين الجريمة بحق المصلين في نيوزيلندا
أدان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بشدة الجريمة التي ارتكبت بحق المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
مقتل 49 شخصاً في هجوم مسلح استهدف مسجدين في نيوزيلندا
إرتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً واكثر من 40 جريح، فيما رفعت السلطات مستوى التهديد الامني الى اعلى مستوياته جراء الحادث الذي يعد الاسوء في تاريخ البلاد .
إرتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1301 دولار للاوقية
إرتفع سعر الذهب اليوم الجمعة الى اكثر من 1301 دولار للاوقية .. متعافياً من هبوطه الحاد في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار وزيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أعطى دعما للمعدن النفيس.
قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تسفر عن اقوى مواجهتين
أسفرت قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي جرت اليوم الجمعة في مدينة نيون السيوسرية عن مواجهتين بارزتين هما برشلونة -مانشستر يونايتد وأجاكس- يوفنتوس. ويواجه ليفربول وصيف البطل في 2018م نادي بورتو، فيما يلعب مانسشتر سيتي أمام مواطنه ت
آخر الأخبار:
اختتام بطولة المدارس السابعة للكونغ فو بصنعاء
ردود فعل مستنكره للهجوم الارهابي على مسجدي كرايست تشيرتش في نيوزيلندا
تفقد مخيمات النازحين في مديريات عبس أسلم وميدي بحجة
مناقشة إستعدادات إحياء مناسبة مرور أربعة أعوام من الصمود بمأرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
منفذ هجوم مسجدي كرايست تشيرش بنيوزيلندا يؤكد دافع الارهاب في جريمته
[15/مارس/2019]
ويلينغتون – سبأ :
نشر المنفذ المفترض لهجوم المسجدين الذي راح ضحيته 49 قتيلاً في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا برينتون تارانت بياناً عبر شبكة الإنترنت شرح فيه دوافعه للجريمة وأقر فيه بأنه أقدم على الإجرام بدافع الإرهاب.

واعتبر تارانت في البيان أن تدفق المهاجرين على الدول الغربية يشكل أخطر تهديد لمجتمعاتها، ويرقى إلى ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية للبيض".

وقال إن وقف الهجرة وإبعاد ما اسماهم بـ "الغزاة" المتواجدين على أراضي نيوزيلندا ليس "مسألة رفاهية لشعوب هذه الدول، بل هو قضية بقاء ومصير".

وفيما يتعلق بأهداف الهجوم، اكد تارانت أنه جاء من أجل "إقناع الغزاة بأن أراضينا لن تصبح لهم أبداً".

أما الأهداف العملية، فهي حسب تارانت، تقليص الهجرة بترهيب "الغزاة" وترحيلهم، وإثارة رد فعل عنيف من "أعداء شعبي" كي يتعرضوا لمزيد من العنف في نهاية الأمر.

كما ذكر تارانت أنه يسعى لدق إسفين بين أعضاء حلف شمال الاطلسي (الناتو) الأوروبيين وتركيا، بهدف "إعادتها إلى مكانتها الطبيعية كقوة غريبة ومعادية".

وحول اختيار نيوزيلندا موقعاً لتنفيذ الهجوم، كتب الارهابي النيوزيلندي تارانت أنه جاء للفت الأنظار إلى "حقيقة الاعتداء على حضارتنا"، التي ليست في مأمن من خطر المهاجرين حتى في "أبعد بقعة منها".

واكد تارانت أنه لا يشعر بالندم و"يتمنى فقط أن يستطيع قتل أكبر عدد ممكن من الغزاة والخونة أيضاً" حسب قوله، وأنه "ليس هناك من بريء بين المستهدفين، لأن كل من يغزو أرض الغير يتحمل تبعات فعلته".

وذكر تارانت أنه يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كرمز للهوية البيضاء المتجددة والهدف المشترك" وليس بصفته السياسة.

ولم يعرف بعد ما إذا كان تارانت المنفذ الوحيد للهجوم، حيث قالت الشرطة إنها ألقت القبض على اربعة أشخاص على خلفية الهجوم .

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
ردود فعل مستنكره للهجوم الارهابي على مسجدي كرايست تشيرتش في نيوزيلندا
طيران الاحتلال الصهيوني يقصف مواقع لحركة (حماس) في قطاع غزة
روسيا : (هيئة تحرير الشام) تحضر لمسرحية هجوم كيميائي في إدلب
روسيا تنتقد الولايات المتحدة لقصفها العشوائي على قرية الباغوز شرق سورية
سورية تدين تسييس الاتحاد الأوروبي المتعمد للشأن الإنساني
جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى المبارك
مقتل 49 شخصاً في هجوم مسلح استهدف مسجدين في نيوزيلندا
ارتفاع قضايا جرائم السكاكين امام المحاكم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ تسع سنوات
تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الاوربي الى مستوى ما قبل أزمة الهجرة
مقتل اربعة اشخاص واصابة اخرين في انفجار بخط انابيب الغاز جنوب ايران
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الوازعية في تعز
[15/مارس/2019]
تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وسلسلة غارات على عدة محافظات
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرف سفيان بعمران
[14/مارس/2019]
14 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان في حجة وصعدة واستمرار الخروقات بالحديدة
[14/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by