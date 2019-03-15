ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 15 - مارس - 2019 الساعة 07:54:37م
رئيس الثورية العليا يدين الجريمة بحق المصلين في نيوزيلندا
أدان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بشدة الجريمة التي ارتكبت بحق المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
مقتل 49 شخصاً في هجوم مسلح استهدف مسجدين في نيوزيلندا
إرتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً واكثر من 40 جريح، فيما رفعت السلطات مستوى التهديد الامني الى اعلى مستوياته جراء الحادث الذي يعد الاسوء في تاريخ البلاد .
إرتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1301 دولار للاوقية
إرتفع سعر الذهب اليوم الجمعة الى اكثر من 1301 دولار للاوقية .. متعافياً من هبوطه الحاد في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار وزيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أعطى دعما للمعدن النفيس.
قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تسفر عن اقوى مواجهتين
أسفرت قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي جرت اليوم الجمعة في مدينة نيون السيوسرية عن مواجهتين بارزتين هما برشلونة -مانشستر يونايتد وأجاكس- يوفنتوس. ويواجه ليفربول وصيف البطل في 2018م نادي بورتو، فيما يلعب مانسشتر سيتي أمام مواطنه ت
آخر الأخبار:
اختتام بطولة المدارس السابعة للكونغ فو بصنعاء
ردود فعل مستنكره للهجوم الارهابي على مسجدي كرايست تشيرتش في نيوزيلندا
تفقد مخيمات النازحين في مديريات عبس أسلم وميدي بحجة
مناقشة إستعدادات إحياء مناسبة مرور أربعة أعوام من الصمود بمأرب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رفع أكثر من تسعة آلاف طن مخلفات خلال يناير وفبراير الماضيين بمدينة الحديدة
[15/مارس/2019]
الحديدة -سبأ:
رفع صندوق النظافة والتحسين بمحافظة الحديدة خلال 31 ديسمبر 2018م- 26 فبراير2019م تسعة آلاف و763طنا من مخلفات القمامة بشوارع مدينة الحديدة.

وذكر تقرير صادر عن الصندوق تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما تم رفعه من مخلفات القمامة بالشوارع العامة والفرعية والأحياء السكنية يأتي في إطار أنشطة الصندوق الروتيني اليومي.

وأشار التقرير إلى أن تلك المخلفات تم جمعها وفقا لآلية العمل في مديريات المدينة الثلاث.. مبينا أنه تم توزيع عمال النظافة ومعدات ومشرفين على مربعات متساوية لضمان عدم تراكم المخلفات.

وأشاد وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد بجهود إدارة الصندوق وعمال النظافة والقائمين على مشروع النظافة في تحسين أعمال النظافة بالمدينة رغم ظروف الصندوق المالية الناتجة عن شحة الموارد.

وثمن دعم منظمة اليونيسف في تخصيص كمية من الديزل للتغلب على جزء من الصعوبات التي تواجه الصندوق ومشروع النظافة، وكذا دور المنظمة الدولية للهجرة في تبني حملات نظافة بمديريات المدينة ودعم الصندوق ببراميل جمع المخلفات.

فيما أكد المدير التنفيذي للصندوق عبد الإله الأهدل إستمرار أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية في أحياء وحارات مديريات الحوك والميناء والحالي رغم الصعوبات التى تواجه الصندوق جراء تصعيد العدوان والحصار.

ودعا عقال الحارات وأبناء المدينة إلى التعاون مع عمال النظافة الذين يواجهون صعوبات أثناء تنقلهم بالحارات والشوارع وتسهيل عملهم في إظهار المدينة بمظهر لائق.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تفقد مخيمات النازحين في مديريات عبس أسلم وميدي بحجة
مناقشة إستعدادات إحياء مناسبة مرور أربعة أعوام من الصمود بمأرب
مناقشة سبل حل الخلافات وقضايا الثأر بمديرية يريم في إب
وقفات إحتجاجية بمدينة الحديدة تنديدا بمجزرة العدوان في كشر حجة
مجلس الشورى يدين المجزرة الإرهابية بحق المصلين في مسجدين بنيوزيلندا
وكيل محافظة إب يطلع علی ترتيبات معرض جرائم العدوان
استهداف صاروخي ومدفعي لتجمعات المرتزقة بالجوف
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
رئيس الثورية العليا يدين الجريمة بحق المصلين في نيوزيلندا
صحة أمانة العاصمة: وفاة 12 حالة بالكوليرا منذ بداية العام الجاري

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الوازعية في تعز
[15/مارس/2019]
تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وسلسلة غارات على عدة محافظات
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرف سفيان بعمران
[14/مارس/2019]
14 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان في حجة وصعدة واستمرار الخروقات بالحديدة
[14/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by