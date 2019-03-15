محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رفع أكثر من تسعة آلاف طن مخلفات خلال يناير وفبراير الماضيين بمدينة الحديدة الحديدة -سبأ:

رفع صندوق النظافة والتحسين بمحافظة الحديدة خلال 31 ديسمبر 2018م- 26 فبراير2019م تسعة آلاف و763طنا من مخلفات القمامة بشوارع مدينة الحديدة.



وذكر تقرير صادر عن الصندوق تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما تم رفعه من مخلفات القمامة بالشوارع العامة والفرعية والأحياء السكنية يأتي في إطار أنشطة الصندوق الروتيني اليومي.



وأشار التقرير إلى أن تلك المخلفات تم جمعها وفقا لآلية العمل في مديريات المدينة الثلاث.. مبينا أنه تم توزيع عمال النظافة ومعدات ومشرفين على مربعات متساوية لضمان عدم تراكم المخلفات.



وأشاد وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد بجهود إدارة الصندوق وعمال النظافة والقائمين على مشروع النظافة في تحسين أعمال النظافة بالمدينة رغم ظروف الصندوق المالية الناتجة عن شحة الموارد.



وثمن دعم منظمة اليونيسف في تخصيص كمية من الديزل للتغلب على جزء من الصعوبات التي تواجه الصندوق ومشروع النظافة، وكذا دور المنظمة الدولية للهجرة في تبني حملات نظافة بمديريات المدينة ودعم الصندوق ببراميل جمع المخلفات.



فيما أكد المدير التنفيذي للصندوق عبد الإله الأهدل إستمرار أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية في أحياء وحارات مديريات الحوك والميناء والحالي رغم الصعوبات التى تواجه الصندوق جراء تصعيد العدوان والحصار.



ودعا عقال الحارات وأبناء المدينة إلى التعاون مع عمال النظافة الذين يواجهون صعوبات أثناء تنقلهم بالحارات والشوارع وتسهيل عملهم في إظهار المدينة بمظهر لائق.

سبأ [15/مارس/2019]سبأ