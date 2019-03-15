عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تنتقد الولايات المتحدة لقصفها العشوائي على قرية الباغوز شرق سورية موسكو – سبأ :

إنتقدت وزارة باسم الخارجية الروسية الولايات المتحدة على القصف العشوائي الذي يشنه تحالفها على قرية الباغوز في ريف محافظة دير الزور شرق سورية والذي يمثل اخر جيب لتنظيم (داعش) في البلاد .



وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات نقلتها وكالة (انترفاكس) الروسية للانباء أن القصف الذي تعرضت له البؤرة الأخيرة لداعش في وادي الفرات، أسفر عن وقوع عشرات القتلى بين المدنيين.



وأضافت "استأنفت التشكيلات الكردية المسلحة التابعة لقسد (قوات سورية الديمقراطية) الهجوم على آخر معقل لداعش في قرية الباغوز، بدعم جوي من التحالف الدولي".



ولفتت الى ان الأنباء تفيد "بمقتل 50 مدنياً تقريباً هناك، وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".



وأشارت المتحدثة الروسية إلى أن معظم الضحايا والجرحى، من النساء والأطفال وأن التحالف شن قصفه الجوي تزامناً مع محاولة المدنيين الفرار من القرية المذكورة.



وأكدت أن القصف يخلّف إلى جانب القتلى والجرحى، الدمار ونزوح المدنيين وأشارت إلى أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى نزوح أكثر من 65 ألف سوري إلى مخيم الهول القريب من الحسكة هربا من قصف التحالف.

سبأ [15/مارس/2019]سبأ