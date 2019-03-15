رئيس الثورية العليا يدين الجريمة بحق المصلين في نيوزيلندا أدان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بشدة الجريمة التي ارتكبت بحق المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى. مقتل 49 شخصاً في هجوم مسلح استهدف مسجدين في نيوزيلندا إرتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً واكثر من 40 جريح، فيما رفعت السلطات مستوى التهديد الامني الى اعلى مستوياته جراء الحادث الذي يعد الاسوء في تاريخ البلاد . أوبك تبني أدلة مواصلة خفض معروض النفط مع زيادة امدادات المنافسين قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم خفض توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل بقيود الإمدادات لما بعد يونيو من أجل الحيلولة دون أي تخمة جديدة. اختتام بطولة الثريا لزوجي التنس بصنعاء اختتمت بصنعاء اليوم منافسات بطولة الثريا للزوجي والتي نظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش.