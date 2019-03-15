[15/مارس/2019]
إب -سبأ:
إطلع وكيل محافظة إب لشؤون التعليم والأوقاف والشباب والثقافة عبدالفتاح غلاب اليوم على ترتيبات معرض جرائم العدوان وانتصارات الجيش واللجان الشعبية والذي سيتم افتتاحه غدا السبت .
يشارك في المعرض الذي ينظمه مكتب التربية والوحدة التربوية بالمحافظة، مدارس مركز المحافظة الحكومية والخاصة.
واستمع الوکيل غلاب من مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد الغزالي ونائبه محمد المتوكل إلى شرح حول الأعمال المنفذة ومحتويات المعرض والمدارس المشاركة ومراحل التجهيز له.
وخلال الزيارة أشاد الوكيل غلاب بمستوى الإعداد والتحضير لتدشين المعرض الذي يبرز الجراٸم التي ارتکبها وما يزال تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني وعظمة التضحيات التي قدمها اليمنيون دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره .
وأكد أن المشاركات في فعاليات المعرض وتنوعها يدل على مستوى الوعي الذي ترسخ في وجدان المجتمع اليمني بصورة عامة والقطاع التربوي بوجه خاص.
سبأ