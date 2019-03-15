محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الثورية العليا يدين الجريمة بحق المصلين في نيوزيلندا صنعاء-سبأ:

أدان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بشدة الجريمة التي ارتكبت بحق المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



وأشار رئيس الثورية العليا في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى أن هذه الجريمة دليلا على أن الإرهاب لا دين له، ونتاج الشحن العنصري ضد المسلمين.



وقال" بقدر ما لاقت هذه الجريمة استنكارا دوليا فإننا ندعو دول العالم إلى إعلاء الصوت المطالب بوقف العدوان الإرهابي الأمريكي البريطاني الإسرائيلي السعودي الإماراتي وحلفائه على اليمن، لا سيما والعدوان والحصار متواصل منذ أربع سنوات وهو الأكثر وحشية وتطرفا عبر التاريخ، والذي سفك وما يزال دماء عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين بقصف الطيران الذي ارتكب جرائم واضحة انتهكت القانون الدولي والإنساني بأكثر من خمسة آلاف انتهاك بحسب الأمم المتحدة".



ولفت رئيس اللجنة الثورية العليا إلى أنه تم بالأمس في صنعاء تشييع 17 من شهداء جريمة منطقة مغربة طلان بمديرية کشر محافظة حجة، كلهم من الأطفال والنساء استهدفهم طيران العدوان بتعمد مخلفا العشرات من الشهداء والجرحى دون أن يلتفت إلى مأساتهم الضمير العالمي.



واعتبر صمت المجتمع الدولي محفزا لاستمرار دول العدوان في ارتكاب مثل هذه المجازر الجماعية بحق الشعب اليمني.. معبرا عن الأمل في أن تلقى جرائم العدوان الإرهابيةباليمن القدر ذاته من الإدانات التي تلقاها الجرائم الإرهابية الأخرى في أي منطقة من العالم.

سبأ [15/مارس/2019]سبأ