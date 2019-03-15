ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 15 - مارس - 2019 الساعة 06:12:58م
رئيس الثورية العليا يدين الجريمة بحق المصلين في نيوزيلندا
أدان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بشدة الجريمة التي ارتكبت بحق المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
مقتل 49 شخصاً في هجوم مسلح استهدف مسجدين في نيوزيلندا
إرتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً واكثر من 40 جريح، فيما رفعت السلطات مستوى التهديد الامني الى اعلى مستوياته جراء الحادث الذي يعد الاسوء في تاريخ البلاد .
أوبك تبني أدلة مواصلة خفض معروض النفط مع زيادة امدادات المنافسين
قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم خفض توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل بقيود الإمدادات لما بعد يونيو من أجل الحيلولة دون أي تخمة جديدة.
اختتام بطولة الثريا لزوجي التنس بصنعاء
اختتمت بصنعاء اليوم منافسات بطولة الثريا للزوجي والتي نظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش.
آخر الأخبار:
روسيا تنتقد الولايات المتحدة لقصفها العشوائي على قرية الباغوز شرق سورية
وكيل محافظة إب يطلع علی ترتيبات معرض جرائم العدوان
استهداف صاروخي ومدفعي لتجمعات المرتزقة بالجوف
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
صحة أمانة العاصمة: وفاة 12 حالة بالكوليرا منذ بداية العام الجاري
[15/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة وفاة 12 حالة بوباء الكوليرا بالأمانة منذ بداية العام الجاري.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر عباس المروني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مستشفيات ومراكز أمانة العاصمة المخصصة لمعالجة الكوليرا استقبلت منذ بداية العام 2019م وحتى 12 مارس الجاري 15 ألف و241 حالة مشتبه بها.

وأشار إلى أن الفحوصات المخبرية أظهرت أربعة آلاف و205 حالة موجبة بالفحص السريع وثلاثة آلاف و178 حالة سلبية من إجمالي الحالات المسجلة بكافة مديريات الأمانة.

ولفت الدكتور المروني إلى أن نحو 21 مستشفى ومركز صحي موزع على مديريات الأمانة تم إعداد أقسام فيها لاستقبال الحالات المشتبهة بها وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال استقبال حالات الإسهال وعمل الفحوصات الطبية ومعالجة مرضى الكوليرا بشكل فوري.

ودعا المجالس المحلية بالمديريات ومكتبي التربية والأوقاف إلى تنظيم حملات لتعزيز الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من الكوليرا ..مؤكدا همية الحرص على النظافة الشخصية والبيئة المحيطة وعدم تناول الأطعمة المكشوفة والاهتمام بغسل الخضراوات والفواكه.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وكيل محافظة إب يطلع علی ترتيبات معرض جرائم العدوان
استهداف صاروخي ومدفعي لتجمعات المرتزقة بالجوف
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
رئيس الثورية العليا يدين الجريمة بحق المصلين في نيوزيلندا
بنيان تختتم دورة لأعضاء المبادرات المجتمعية بإب وتدشن بيت المبادرات
سياسي أنصار الله يدين الجريمة بحق المصلين في نيوزيلندا
عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة قانية بالبيضاء
وفاة 14 شخصاً وإصابة 222 بحوادث مرورية خلال فبراير بأمانة العاصمة
قيادة السلطة المحلية بريمة: مجزرة العدوان في كشر جريمة حرب
وقفات عقب صلاة الجمعة بأمانة العاصمة تندد بجريمة العدوان بمديرية كشر
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية نهم
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الوازعية في تعز
[15/مارس/2019]
تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وسلسلة غارات على عدة محافظات
[15/مارس/2019]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حرف سفيان بعمران
[14/مارس/2019]
14 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان في حجة وصعدة واستمرار الخروقات بالحديدة
[14/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by