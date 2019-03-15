محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صحة أمانة العاصمة: وفاة 12 حالة بالكوليرا منذ بداية العام الجاري صنعاء-سبأ:

أكد مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة وفاة 12 حالة بوباء الكوليرا بالأمانة منذ بداية العام الجاري.



وأوضح مدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر عباس المروني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مستشفيات ومراكز أمانة العاصمة المخصصة لمعالجة الكوليرا استقبلت منذ بداية العام 2019م وحتى 12 مارس الجاري 15 ألف و241 حالة مشتبه بها.



وأشار إلى أن الفحوصات المخبرية أظهرت أربعة آلاف و205 حالة موجبة بالفحص السريع وثلاثة آلاف و178 حالة سلبية من إجمالي الحالات المسجلة بكافة مديريات الأمانة.



ولفت الدكتور المروني إلى أن نحو 21 مستشفى ومركز صحي موزع على مديريات الأمانة تم إعداد أقسام فيها لاستقبال الحالات المشتبهة بها وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال استقبال حالات الإسهال وعمل الفحوصات الطبية ومعالجة مرضى الكوليرا بشكل فوري.



ودعا المجالس المحلية بالمديريات ومكتبي التربية والأوقاف إلى تنظيم حملات لتعزيز الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من الكوليرا ..مؤكدا همية الحرص على النظافة الشخصية والبيئة المحيطة وعدم تناول الأطعمة المكشوفة والاهتمام بغسل الخضراوات والفواكه.

سبأ [15/مارس/2019]سبأ