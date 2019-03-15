اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1301 دولار للاوقية لندن – سبأ :

إرتفع سعر الذهب اليوم الجمعة الى اكثر من 1301 دولار للاوقية .. متعافياً من هبوطه الحاد في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار وزيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أعطى دعما للمعدن النفيس.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1301.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش بعد أن خسر نحو واحد بالمائة امس الخميس.



كما ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.5 بالمائة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1301.40 دولار للأوقية.



وجاء ذلك مع هبوط مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمائة مقابل العملات الكبرى.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 1560.47 دولار للأوقية، ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي بنحو ثلاثة في المائة.



كما زادت الفضة بأكثر من واحد في المائة إلى 15.35 دولار للأوقية وقفز البلاتين 1.4 بالمائة إلى 829.69 دولار للأوقية.

سبأ [15/مارس/2019]سبأ