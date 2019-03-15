محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بنيان تختتم دورة لأعضاء المبادرات المجتمعية بإب وتدشن بيت المبادرات إب -سبأ:

اختتمت مؤسسة بنيان التنموية أمس بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية بمحافظة إب دورة تدريبية لتنمية قدرات ومهارات أعضاء المبادرات المجتمعية بالمحافظة في المجالات الإدارية والتنموية.



هدفت الدورة التي استمرت 12 يوماً إلى رفع قدرات ومهارات 62 متدرباً ومتدربة من أعضاء المبادرات المجتمعية بالمحافظة في المجالات الإدارية والتنموية والتخطيط وإعداد وثائق للمشاريع وتحديد الطرق المناسبة للتدخل وإدارتها، وتزويدهم بمعارف حول إعداد دراسات البحث الكمي للمشاريع وتنفيذ المبادرات.



وفي الاختتام أشار وكيل المحافظة عبدالفتاح غلاب إلى الدور الذي ينبغي أن يضطلع به الشباب العملية التنموية ومواجهة التحديات والمؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد اليمن وشعبه.



وأكد أن شباب اليمن بوعيهم وصمودهم استطاعوا على مدى أربعة أعوام إفشال مؤامرات العدوان.



فيما أشار نائب المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان أحمد الكبسي إلى أن الشباب هم عماد التنمية والثروة الحقيقية للوطن.. مؤكدا على أهمية تأهيلهم وتمكينهم وتوظيف طاقاتهم في خدمة المجتمع عبر المبادرات الشبابية والمجتمعية.



وأكد الكبسي اهتمام مؤسسة بنيان بالمبادرات الشبابية والمجتمعية لما لها من دور فعال في تفعيل العمل الطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية لخدمة الناس لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.



وخلال الاختتام تم إشهار وتدشين بيت المبادرات المجتمعية بالمحافظة ليكون الحاضن لجميع المبادرات للمساندة وتسهيل أعمال أعضاء المبادرات حتى تصبح فاعلة ونشطة في تنفيذ الأنشطة والمشاريع المجتمعية بالمحافظة.



حضر الاختتام مدير الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث فرع تعز أحمد أمين المساوى، وضابط مشروع تنمية وتمكين المبادرات المجتمعية بمؤسسة بنيان حمزة العماد.

سبأ [15/مارس/2019]سبأ