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آخر تحديث: الجمعة، 15 - مارس - 2019 الساعة 06:12:58م
رئيس الثورية العليا يدين الجريمة بحق المصلين في نيوزيلندا
أدان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بشدة الجريمة التي ارتكبت بحق المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
مقتل 49 شخصاً في هجوم مسلح استهدف مسجدين في نيوزيلندا
إرتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً واكثر من 40 جريح، فيما رفعت السلطات مستوى التهديد الامني الى اعلى مستوياته جراء الحادث الذي يعد الاسوء في تاريخ البلاد .
أوبك تبني أدلة مواصلة خفض معروض النفط مع زيادة امدادات المنافسين
قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم خفض توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل بقيود الإمدادات لما بعد يونيو من أجل الحيلولة دون أي تخمة جديدة.
اختتام بطولة الثريا لزوجي التنس بصنعاء
اختتمت بصنعاء اليوم منافسات بطولة الثريا للزوجي والتي نظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش.
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  اقتصاد
إرتفاع أسعار النفط والخام الأمريكي يقفز إلى أعلى مستوى منذ بداية 2019م
[15/مارس/2019]
سنغافورة – سبأ :
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وقفز الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ بداية العام وسط تراجع طفيف في المعروض العالمي خلال الربع الأول من العام بفعل تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً إلى 58.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتاً، وبنسبة 0.3 بالمائة، عن التسوية السابقة إلى 67.43 دولار للبرميل.

ويقل هذا المستوى بما يقارب الدولار عن أعلى مستوى في 2019م، والذي بلغ 68.14 دولار للبرميل في اليوم السابق.

سبأ
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