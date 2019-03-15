[15/مارس/2019]
نيون – سبأ :
أسفرت قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي جرت اليوم الجمعة في مدينة نيون السيوسرية عن مواجهتين بارزتين هما برشلونة -مانشستر يونايتد وأجاكس- يوفنتوس. ويواجه ليفربول وصيف البطل في 2018م نادي بورتو، فيما يلعب مانسشتر سيتي أمام مواطنه توتنهام.
وستكون المواجهتان بين برشلونة ومانشستر يونايتد من جهة، وأجاكس-يوفنتوس من جهة أخرى، أقوى مواجهات الدور ربع النهائي لمنافسة دوري أبطال أوروبا .
وسيستعيد برشلونة ومانشستر يونايتد ذكريات نهائي نسختي 2009م و2011م حين خرج النادي الكاتالوني منتصراً 2-صفر و3-1 على التوالي.
من جانبه، يصطدم يوفنتوس بشبان أياكس الهولندي الذين حققوا مفاجأة مدوية بتجريد ريال مدريد من اللقب باكتساحه 4-1 في معقله بعد أن خسروا ذهاباً في أمستردام 1-2.
وستكون هناك مواجهة إنجليزية حامية بين توتنهام ومانشستر سيتي، على أن يلتقي قطب إنجلترا الآخر ليفربول وصيف النسخة السابقة مع بورتو.
سبأ