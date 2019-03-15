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آخر تحديث: الجمعة، 15 - مارس - 2019 الساعة 06:12:58م
رئيس الثورية العليا يدين الجريمة بحق المصلين في نيوزيلندا
أدان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بشدة الجريمة التي ارتكبت بحق المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
مقتل 49 شخصاً في هجوم مسلح استهدف مسجدين في نيوزيلندا
إرتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً واكثر من 40 جريح، فيما رفعت السلطات مستوى التهديد الامني الى اعلى مستوياته جراء الحادث الذي يعد الاسوء في تاريخ البلاد .
أوبك تبني أدلة مواصلة خفض معروض النفط مع زيادة امدادات المنافسين
قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم خفض توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل بقيود الإمدادات لما بعد يونيو من أجل الحيلولة دون أي تخمة جديدة.
اختتام بطولة الثريا لزوجي التنس بصنعاء
اختتمت بصنعاء اليوم منافسات بطولة الثريا للزوجي والتي نظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش.
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  رياضة
قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تسفر عن اقوى مواجهتين
[15/مارس/2019]
نيون – سبأ :
أسفرت قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي جرت اليوم الجمعة في مدينة نيون السيوسرية عن مواجهتين بارزتين هما برشلونة -مانشستر يونايتد وأجاكس- يوفنتوس. ويواجه ليفربول وصيف البطل في 2018م نادي بورتو، فيما يلعب مانسشتر سيتي أمام مواطنه توتنهام.

وستكون المواجهتان بين برشلونة ومانشستر يونايتد من جهة، وأجاكس-يوفنتوس من جهة أخرى، أقوى مواجهات الدور ربع النهائي لمنافسة دوري أبطال أوروبا .

وسيستعيد برشلونة ومانشستر يونايتد ذكريات نهائي نسختي 2009م و2011م حين خرج النادي الكاتالوني منتصراً 2-صفر و3-1 على التوالي.

من جانبه، يصطدم يوفنتوس بشبان أياكس الهولندي الذين حققوا مفاجأة مدوية بتجريد ريال مدريد من اللقب باكتساحه 4-1 في معقله بعد أن خسروا ذهاباً في أمستردام 1-2.

وستكون هناك مواجهة إنجليزية حامية بين توتنهام ومانشستر سيتي، على أن يلتقي قطب إنجلترا الآخر ليفربول وصيف النسخة السابقة مع بورتو.

سبأ
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