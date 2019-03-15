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آخر تحديث: الجمعة، 15 - مارس - 2019 الساعة 06:12:58م
رئيس الثورية العليا يدين الجريمة بحق المصلين في نيوزيلندا
أدان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بشدة الجريمة التي ارتكبت بحق المصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
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سياسي أنصار الله يدين الجريمة بحق المصلين في نيوزيلندا
[15/مارس/2019]
صنعاء -سبأ:
أدان المكتب السياسي لأنصار الله المجزرة الإرهابية المروعة التي ارتكبت بحق المسلمين المصلين في مسجدين في نيوزلندا وخلفت عشرات الشهداء والجرحى.

واعتبر في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجريمة الإرهابية لا يمكن تبريرها أو التقليل من وحشيتها تحت أي عنوان.

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة الإرهابية تعتبر انعكاسا لحملات التحريض والكراهية الممنهجة ضد الإسلام والمسلمين.

وعبر المكتب السياسي لأنصار الله عن التعازي لأسر الشهداء والمسلمين في هذا المصاب ..سائلا المولى القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يشفي الجرحى.

سبأ
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