جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى المبارك [15/مارس/2019] القدس المحتلة – سبأ :

إقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي الخاصة عقب صلاة الجمعة اليوم مُصلى الرحمة في المسجد الأقصى المبارك وشرعت بتصوير كافة المصلين المتواجدين فيه، في وقت ما زالت فيه طائرة مسيرة صغيرة تابعة للاحتلال تحلق في سماء الأقصى وتلاحق المصلين بهدف تصويرهم.



وادى أكثر من 40 ألف مواطن فلسطيني من القدس وأراضي الـعام 48م صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى بما فيه مصلى الرحمة، في حين أدى عشرات المُبعدين عن الأقصى صلاة الجمعة في منطقة باب الأسباط (من أبواب القدس القديمة) أمام مدخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة بالجدار الشرقي للأقصى المبارك.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن مجموعة من أشبال القدس اعتلت سطح مصلى الرحمة ورفعت أعلاماً فلسطينية في المكان، فيما خلع مُصلون أبواب المصلى بالكامل.



واشارت الى ان صلاة الجمعة اليوم جرت وسط اجراءات مشددة فرضها الاحتلال في المدينة المقدسة وفي بلدتها القديمة ومحيطها، واحتجزت قوات الاحتلال مئات البطاقات الشخصية للمصلين من فئة الشبان خلال دخولهم الى المسجد الاقصى من بواباته الرئيسية "الخارجية".

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