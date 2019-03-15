مقتل 49 شخصاً في هجوم مسلح استهدف مسجدين في نيوزيلندا [15/مارس/2019] ويلينغتون – سبأ :

إرتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً واكثر من 40 جريح، فيما رفعت السلطات مستوى التهديد الامني الى اعلى مستوياته جراء الحادث الذي يعد الاسوء في تاريخ البلاد .



واكد مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام مقتل 49 شخصاً في المسجدين .. لافتاً الى إن شخصاً في آواخر العشرينيات نفذ الهجوم.



وبث مسلح لقطات حية للهجوم على شبكة الإنترنت من مسجد في مدينة كرايست تشيرتش على غرار عمليات القتل في ألعاب الفيديو بعد أن نشر بياناً يندد فيه بالمهاجرين ويصفهم ”بالغزاة“.



وأظهرت اللقطات والتي يبدو أنه تم التقاطها بواسطة كاميرا مثبتة برأس المسلح، المهاجم وهو يقود سيارته ويستمع للموسيقى، وبعد أن توقف سحب بندقيتين وسار مسافة قصيرة إلى المسجد وبدأ في إطلاق النار.



وأطلق المسلح الرصاص مراراً على المصلين ولمدة خمس دقائق ليسقط العشرات قتلى وجرحى في غرفة واحدة، ثم عاد لسيارته ليغير البندقيتين ويعود للمسجد لفتح النار على أي شخص يبدو أنه لم يفارق الحياة بعد.



ودعت شرطة نيوزيلندا جميع المساجد فى البلاد إلى إغلاق أبوابها حتى إشعار أخر والامتناع عن ارتياد المساجد حالياً.



ويشكل المسلمون أكثر من واحد في المائة من إجمالي سكان نيوزيلندا وفقاً لتعداد أجري عام 2013م.



واعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن عن “اعتقال أربعة متطرفين لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة وتقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى”.



من جهته وصف رئيس وزراء أستراليا سكون موريسون الهجوم على المسجدين بالعمل الإرهابي وكتب في تغريدة له “أن منفذ الهجوم الإرهابي أسترالي إرهابي متطرف”.

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