[15/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
توفى 14 شخصاً وأصيب 222 آخرين منهم 138 إصابتهم بليغة, في 198 حادثاً مرورياً خلال فبراير المنصرم بأمانة العاصمة.
وأوضح تقرير صادر عن إدارة شرطة مرور بالأمانة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحوادث توزعت على 98 دهس مشاه و83 صدام آليات ودرجات نارية وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن اكثر الأماكن التي تقع بها الحوادث التقاطعات حيث بلغ عدد الحوادث فيها نحو 78 حادثاً.
وذكر التقرير أن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغت 76 مليون و 800 ألف ريال .. لافتا إلى أن الأسباب الرئيسية للحوادث تعود إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وإهمال السائقين والمشاة والأعطال الفنية وغيرها.
سبأ