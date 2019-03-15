[15/مارس/2019]
ريمة -سبأ:
أدانت قيادة المحافظة والسلطة المحلية بمحافظة ريمة الجريمة المروعة التي أرتكبها طيران العدوان بحق الأطفال والنساء في مديرية كشر بمحافظة حجة.
وأوضحت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المجزرة جريمة حرب وامتدادا للجرائم التي ترتكبها قوى العدوان وبشكل ممنهج منذ أكثر من أربعة أعوام بحق الشعب اليمني.
ودعا البيان قبائل اليمن إلى النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد للرد على مجازر العدوان بحق النساء والأطفال وتطهير كل شبر من تراب الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.
سبأ