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آخر تحديث: الجمعة، 15 - مارس - 2019 الساعة 04:46:36م
تطهير عدد من التباب وخسائر في صفوف وآليات العدو ومرتزقته خلال الساعات الماضية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية وقصف صاروخ ومدفعي على مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته أسفرت عن تطهير عدد منها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
مقتل 49 شخصاً في هجوم مسلح استهدف مسجدين في نيوزيلندا
إرتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً واكثر من 40 جريح، فيما رفعت السلطات مستوى التهديد الامني الى اعلى مستوياته جراء الحادث الذي يعد الاسوء في تاريخ البلاد .
أوبك تبني أدلة مواصلة خفض معروض النفط مع زيادة امدادات المنافسين
قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم خفض توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل بقيود الإمدادات لما بعد يونيو من أجل الحيلولة دون أي تخمة جديدة.
اختتام بطولة الثريا لزوجي التنس بصنعاء
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  محلي
قيادة السلطة المحلية بريمة: مجزرة العدوان في كشر جريمة حرب
[15/مارس/2019]
ريمة -سبأ:
أدانت قيادة المحافظة والسلطة المحلية بمحافظة ريمة الجريمة المروعة التي أرتكبها طيران العدوان بحق الأطفال والنساء في مديرية كشر بمحافظة حجة.

وأوضحت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المجزرة جريمة حرب وامتدادا للجرائم التي ترتكبها قوى العدوان وبشكل ممنهج منذ أكثر من أربعة أعوام بحق الشعب اليمني.

ودعا البيان قبائل اليمن إلى النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد للرد على مجازر العدوان بحق النساء والأطفال وتطهير كل شبر من تراب الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

سبأ
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