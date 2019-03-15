تطهير عدد من التباب وخسائر في صفوف وآليات العدو ومرتزقته خلال الساعات الماضية نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية وقصف صاروخ ومدفعي على مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته أسفرت عن تطهير عدد منها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية. مقتل 49 شخصاً في هجوم مسلح استهدف مسجدين في نيوزيلندا إرتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا إلى 49 قتيلاً واكثر من 40 جريح، فيما رفعت السلطات مستوى التهديد الامني الى اعلى مستوياته جراء الحادث الذي يعد الاسوء في تاريخ البلاد . أوبك تبني أدلة مواصلة خفض معروض النفط مع زيادة امدادات المنافسين قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم خفض توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل بقيود الإمدادات لما بعد يونيو من أجل الحيلولة دون أي تخمة جديدة. اختتام بطولة الثريا لزوجي التنس بصنعاء اختتمت بصنعاء اليوم منافسات بطولة الثريا للزوجي والتي نظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش.