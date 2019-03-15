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آخر تحديث: الجمعة، 15 - مارس - 2019 الساعة 04:46:36م
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وقفات عقب صلاة الجمعة بأمانة العاصمة تندد بجريمة العدوان بمديرية كشر
[15/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
نُظمت بأمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة، وقفات احتجاجية للتنديد بجريمة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية كشر تحت شعار " جرائمكم تفضحكم ولن تزيدنا إلا صموداً و ثباتاً " .

وأكد المشاركون في الوقفات أن مجزرة العدوان في مديرية كشر والذي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً جلهم من النساء والأطفال جريمة حرب لن تسقط بالتقادم.

وطالبت بيانات صادرة عن الوقفات القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية بالرد على مجازر العدوان بحق الأطفال والنساء.

ودعت البيانات قبائل اليمن إلى النفير ورفد كافة الجبهات دفاعاً عن الأرض والعرض، كما دعت أبناء الشعب اليمني إلى الحشد الكبير لمسيرات أربعة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان يوم 26 مارس القادم.

سبأ
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