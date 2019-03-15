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وزير الخارجية يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا
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وزير الخارجية يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا
[15/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
أدان وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصليين في مسجدين بمنطقة كرايست شيريش في نيوزلندا وأودى بحياة 40 وإصابة أكثر من 40 من المدنيين.

وأوضح وزير الخارجية في رسالة بعثها إلى نائب رئيس الوزراء وزير خارجية نيوزلندا وينستون بيترز، أن استهداف الأماكن الدينية يتنافى كافة الأديان السماوية والأخلاق والأعراف والقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

وأعرب الوزير هشام شرف عن تعازي الحكومة والشعب اليمني لحكومة وشعب نيوزلندا وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد أن الإرهاب بكل أشكاله وصوره، يمثل أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين.. لافتا إلى أهمية الرد الرادع الفوري لمن قاموا بهذا العمل الإرهابي في نيوزيلندا وتقديم كل مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي الأعمال الإرهابية إلى العدالة لينالوا جزائهم.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف حكومة الإنقاذ بالجمهورية اليمنية الراسخ بوقوفها ضد الأعمال الإرهابية واستهداف المدنيين، والتأكيد على أن الإرهاب والتطرف هدفهما تدمير المجتمعات والتأثير السلبي على نسيجها الاجتماعي.

وأكد على أهمية تكاتف المجتمع الدولي من أجل نشر ثقافة التسامح والتعايش وإيقاف الحروب التي تحصد أرواح الأبرياء.

سبأ
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