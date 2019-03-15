السبت .. بدء دورة حكام كرة القدم المستجدين بذمار [15/مارس/2019] ذمار - سبأ :

تبدأ غداً السبت بمحافظة ذمار الدورة التأهيلية لحكام كرة القدم المستجدين والتي ينظمها فرع الاتحاد العام لكرة القدم واللجنة الفرعية للحكام بالتعاون مع الدائرة الرياضية لأنصار الله ومكتب الشباب والرياضة بالمحافظة.



واوضح رئيس فرع الاتحاد العام لكرة القدم بالمحافظة ناصر العبال أهمية الدورة في تأهيل كوادر جديدة لرفد الساحة التحكيمية بالحكام المؤهلين علمياً وفق قواعد وأسس اللجنة العليا للحكام بالاتحاد .



وأشار إلى أنه يشارك في الدورة 30 شاباً وسيتلقون العديد من المحاضرات النظرية والتطبيق العملي حول قانون تحكيم كرة القدم ، وسيحاضر فيها الخبير التحكيمي اليمني الكابتن ناجي أحمد حسن والكابتن نبيل عبدالله الضبعي .



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