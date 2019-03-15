تطهير عدد من التباب وخسائر في صفوف وآليات العدو ومرتزقته خلال الساعات الماضية [15/مارس/2019] محافظات - سبأ :

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية وقصف صاروخ ومدفعي على مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته أسفرت عن تطهير عدد منها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفاد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان استعادوا وطهروا عدداً من التباب في الربعة إثر عملية هجومية أسفرت عن قتل وجرح العشرات من المرتزقة ، وتم تدمير آلية عسكرية محملة بمرتزقة الجيش السعودي وإعطاب آلية عسكرية أخرى في الربعة بصحراء الأجاشر قبالة نجران.



وأكد المصدر انكسار زحفين للجيش السعودي والمرتزقة في الربوعة بعسير وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم، كما تم إحراق مدرعة للجيش السعودي قبالة منفذ علب بصاروخ موجه.



وأشار المصدر إلى تكبيد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد في عملية إغارة على مواقعهم في سلبة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، فيما قتل وجرح أفراد فريق هندسي تابع لمرتزقة العدوان في جبهة حام بمديرية المتون.



وذكر المصدر أنه تم تدمير آلية للمرتزقة في جبهة الوازعية بمحافظة تعز ومصرع وجرح من كانوا على متنها.



وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال 1 على تجمعات لمرتزقة العدوان في معسكر مستحدث بجبهة الجدعان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



واستهدفت وحدة المدفعية تجمعاً لمرتزقة العدوان غرب مثلث عاهم في حرض وإصابات مباشرة.



سبأ