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آخر تحديث: الجمعة، 15 - مارس - 2019 الساعة 10:30:56ص
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تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وسلسلة غارات على عدة محافظات
[15/مارس/2019] محافظات - سبأ :
واصل الغزاة والمرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن طيران العدوان سلسلة غارات على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية أدت إلى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مرتزقة العدوان قصفوا بـ بأكثر من 65 قذيفة مدفعية وبالعيارات الرشاشة مزارع وممتلكات المواطنين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

واستهدف الغزاة والمرتزقة قريتي الشجن والكوعي بمديرية الدريهمي بعدد من قذائف الهاون والعيارات الثقيلة، و تعرضت مناطق متفرقة بالمديرية لقصف مدفعي بالرشاشات المتوسطة، فيما حلق الطيران الحربي في أجواء مدينة الدريهمي .

وأشار المصدر إلى استشهاد مواطن متأثراً بجراحه في الغارة التي استهدفت المتسوقين في منطقة خدلان بمديرية مستبأ محافظة حجة ليرفع حصيلة الضحايا إلى 5 شهداء.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة قريات في العبيسة بمديرية كشر

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الأزقول بمديرية سحار محافظة صعدة، وأربع غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، كما شن غارة في منطقة البرح بمديرية مقبنة محافظة تعز.

سبأ
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