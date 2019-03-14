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آخر تحديث: الخميس، 14 - مارس - 2019 الساعة 11:42:26م
متحدث القوات المسلحة: 505 خروقات جديدة للعدوان ومرتزقته خلال 48 ساعة
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوى العدوان ومرتزقته يواصلون خروقاتهم المكثفة وعدم الالتزام بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار بالحديدة مرتكبين 505 خروقات خلال 48 الساعة الماضية.
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لإنهاء الدعم الأميركي للعدوان السعودي على اليمن
أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى وقف الدعم الأميركي لتحالف عدوان النظام السعودي على اليمن ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس.
أوبك تبني أدلة مواصلة خفض معروض النفط مع زيادة امدادات المنافسين
قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم خفض توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل بقيود الإمدادات لما بعد يونيو من أجل الحيلولة دون أي تخمة جديدة.
اختتام بطولة الثريا لزوجي التنس بصنعاء
اختتمت بصنعاء اليوم منافسات بطولة الثريا للزوجي والتي نظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش.
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  رياضة
اختتام بطولة الثريا لزوجي التنس بصنعاء
[14/مارس/2019]
صنعاء - سبأ :
 اختتمت بصنعاء اليوم منافسات بطولة الثريا للزوجي والتي نظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش.

شارک في منافسات البطولة أكثر من 150 لاعبا ولاعبة موزعين على جميع الفئات واستمرت ستة أيام.

 وكانت نتائج البطولة في فئة البراعم والناشئين أسفرت عن إحراز  خليل عبده ونزار عبده للمركز الأول ومحمد جبران وياسين خالد بالمرکز الثاني.

وفي فئة الشباب والممتاز حقق سلطان المسمري وابراهيم الفضيل المركز الأول ومنيع المقالح وسامي الورد بالمرکز الثاني

وفي فئة الرواد نال صلاح العامري ووليد الفسيل المرکز الأول وحل محمد الصرمي ومحمد هبه بالمرکز الثاني.

حضر الاختتام أمين عام اللجنة الأولمبية محمد الأهجري  ورئيس الاتحاد العام للتنس والاسكواش محمد الصرمي ومستشار وزارة الخدمة المدنية حسين الأهجري وعدد من أوليا أمور اللاعبين ومحبي اللعبة.

سبـأ
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