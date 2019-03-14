رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام بطولة الثريا لزوجي التنس بصنعاء صنعاء - سبأ :

اختتمت بصنعاء اليوم منافسات بطولة الثريا للزوجي والتي نظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش.



شارک في منافسات البطولة أكثر من 150 لاعبا ولاعبة موزعين على جميع الفئات واستمرت ستة أيام.



وكانت نتائج البطولة في فئة البراعم والناشئين أسفرت عن إحراز خليل عبده ونزار عبده للمركز الأول ومحمد جبران وياسين خالد بالمرکز الثاني.



وفي فئة الشباب والممتاز حقق سلطان المسمري وابراهيم الفضيل المركز الأول ومنيع المقالح وسامي الورد بالمرکز الثاني



وفي فئة الرواد نال صلاح العامري ووليد الفسيل المرکز الأول وحل محمد الصرمي ومحمد هبه بالمرکز الثاني.



حضر الاختتام أمين عام اللجنة الأولمبية محمد الأهجري ورئيس الاتحاد العام للتنس والاسكواش محمد الصرمي ومستشار وزارة الخدمة المدنية حسين الأهجري وعدد من أوليا أمور اللاعبين ومحبي اللعبة.

سبـأ [14/مارس/2019]سبـأ