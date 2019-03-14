الجربي يحقق المركز الأول في سباق اختراق الضاحية بدورة الألعاب بذمار [14/مارس/2019] ذمار - سبأ :

حقق اللاعب نبيل الجربي من نادي فتح ذمار المركز الأول في سباق اختراق الضاحية مسافة ثمانية كيلو متر في بطولة ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب الرياضية الخامسة بذمار المقامة على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد.



وفي السباق الذي أشرف عليه أمين عام اتحاد ألعاب القوى الكابتن سالم علوي أسفرت النتائج عن تحقيق نبيل الجربي من نادي فتح ذمار المركز الأول وحل ثانيا مراد الجوباني من نادي فتح ذمار وثالثا عبد القادر العلواني من نادي سلام معبر .



وفي لعبة كرة القدم المستوى الثاني (حارات) أقيمت مبارتين الاولى بين فريق الشموخ وفريق الشنب، استطاع الأخير من التغلب على الشموخ بهدفين مقابل هدف واحد فيما فاز في المباراة الثانية فريق العميد على فريق عمار بن ياسر بهدفين مقابل هدف.



أدار المباراة الأولى الحكم أحمد الوجيه والمباراة الثانية علي النماري .



يذكر أن بطولة كرة القدم المستوى الأول "محافظات" ستبدأ يوم الاثنين القادم .

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