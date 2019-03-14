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آخر تحديث: الخميس، 14 - مارس - 2019 الساعة 11:42:26م
متحدث القوات المسلحة: 505 خروقات جديدة للعدوان ومرتزقته خلال 48 ساعة
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوى العدوان ومرتزقته يواصلون خروقاتهم المكثفة وعدم الالتزام بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار بالحديدة مرتكبين 505 خروقات خلال 48 الساعة الماضية.
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لإنهاء الدعم الأميركي للعدوان السعودي على اليمن
أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى وقف الدعم الأميركي لتحالف عدوان النظام السعودي على اليمن ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس.
أوبك تبني أدلة مواصلة خفض معروض النفط مع زيادة امدادات المنافسين
قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم خفض توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل بقيود الإمدادات لما بعد يونيو من أجل الحيلولة دون أي تخمة جديدة.
اختتام بطولة الثريا لزوجي التنس بصنعاء
اختتمت بصنعاء اليوم منافسات بطولة الثريا للزوجي والتي نظمها الاتحاد العام للتنس والاسكواش.
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  رياضة
الجربي يحقق المركز الأول في سباق اختراق الضاحية بدورة الألعاب بذمار
[14/مارس/2019] ذمار - سبأ :
 حقق اللاعب نبيل الجربي من نادي فتح ذمار المركز الأول في سباق اختراق الضاحية مسافة ثمانية كيلو متر في بطولة ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب الرياضية الخامسة بذمار المقامة على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد.

وفي السباق الذي أشرف عليه أمين عام اتحاد ألعاب القوى الكابتن سالم علوي أسفرت النتائج عن تحقيق نبيل الجربي من نادي فتح ذمار المركز الأول وحل ثانيا مراد الجوباني من نادي فتح ذمار وثالثا عبد القادر العلواني من نادي سلام معبر .

وفي لعبة كرة القدم المستوى الثاني (حارات) أقيمت مبارتين الاولى بين فريق الشموخ وفريق الشنب، استطاع الأخير من التغلب على الشموخ بهدفين مقابل هدف واحد فيما فاز في المباراة الثانية فريق العميد على فريق عمار بن ياسر بهدفين مقابل هدف.

 أدار المباراة الأولى الحكم أحمد الوجيه والمباراة الثانية علي النماري .

يذكر أن بطولة كرة القدم المستوى الأول "محافظات" ستبدأ يوم الاثنين القادم .
سبـأ
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