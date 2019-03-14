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آخر تحديث: الخميس، 14 - مارس - 2019 الساعة 08:25:18م
متحدث القوات المسلحة: 505 خروقات جديدة للعدوان ومرتزقته خلال 48 ساعة
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوى العدوان ومرتزقته يواصلون خروقاتهم المكثفة وعدم الالتزام بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار بالحديدة مرتكبين 505 خروقات خلال 48 الساعة الماضية.
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متحدث القوات المسلحة: 505 خروقات جديدة للعدوان ومرتزقته خلال 48 ساعة
[14/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوى العدوان ومرتزقته يواصلون خروقاتهم المكثفة وعدم الالتزام بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار بالحديدة مرتكبين 505 خروقات خلال 48 الساعة الماضية.

وحمل العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) العدوان ومرتزقته مسئولية عرقلة وإعاقة تنفيذ اتفاق السويد .

وطالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص باتخاذ موقف حازم تجاه عدم التزام العدوان ومرتزقته بالاتفاق وبقرار مجلس الأمن واستمرارهم في خروقاتهم وتصعيدهم العسكري وارتكاب مزيد من المجازر بحق الأطفال والنساء.

وحذر قوى العدوان ومرتزقته من مغبة استمرارهم في تعنتهم وعدم التزامهم بتنفيذ الاتفاق وقرار مجلس الأمن .. مؤكدا أن الجيش وبقدر التزامه بالاتفاق فإن صبره وضبط النفس لن يدوم طويلا وسيكون الرد مؤلما وقاسيا إذا استمر العدوان ومرتزقته في تعنتهم وخروقاتهم وتصعيدهم العسكري.

وأشار إلى أن العدوان ومرتزقته استهدفوا منازل ومزارع المواطنين ومواقع الجيش في الحديدة بـ10 صواريخ و205 قذائف و202عمليات إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في وقت كثفوا فيه العدو من تعزيزاته وتحركات قواته .

ولفت متحدث القوات المسلحة إلى أن قوات الجيش رصدت قيام المرتزقة بـ 59 عملية تعزيز لقواتهم ومحاولتي تسلل وعمليتي استحداث وتحصين، في حين ارتكب طيران العدوان الحربي والاستطلاعي 25 خرقا بمواصلة تحليقه بأجواء مدينة الحديدة وحيس والدريهمي والتحيتا.

وبين أن طيران العدوان الحربي واصل ارتكاب مزيد من المجازر بحق المواطنين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة بشن 47 غارة على عدد من المحافظات، منها 20 غارة على كتاف وثمان على البقع وتسع على باقم وغارتين على سحار وغارة على الظاهر بمحافظة صعدة وأربع على سفيان بمحافظة عمران وغارة على العبيسة بكشر وغارة على عبس وغارة على مستبأ بمحافظة حجة .

كما شن طيران العدوان غارة على مرتزقته في الربعة بصحراء الأجاشر وسقط العشرات منهم بين قتيل وجريح.

وأوضح العميد سريع أن مقاتلي الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحفي مرتزقة العدوان على مواقع الجيش في الربوعة بعسير، وأفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة في الأزهور قبالة جيزان.

ولفت إلى أن فرسان الجيش واللجان الشعبية ردوا على تصعيد العدوان ومرتزقته بعمليتين هجوميتين استهدفوا خلالها مواقع العدو في الربعة بصحراء الأجاشر وفي رشاحة الغربية بالبقع قبالة نجران، حيث تمكنوا من تطهير واستعادة المواقع التي كان العدو قد تقدم فيها .

كما نفذ الجيش واللجان الشعبية خمس عمليات إغارة على مواقع وتجمعات المرتزقة في مربع سلبة بالجوف وفي بيت اليزيدي بدمت في الضالع وفي تبتي رضوان و14 بيام في نهم وفي موقع هيلان بالبقع وفي مشعل قبالة جيزان.

وتطرق متحدث القوات المسلحة إلى أن مقاتلي الجيش واللجان الشعبية نفذوا أربع عمليات نوعية استهدفوا خلالها تحركات وآليات وخطوط إمدادات العدو في الربعة بصحراء الأجاشر وفي الضباب بتعز وفي رشاحة الغربية بالبقع وفي قبالة منفذ علب بعسير.

وأكد مصرع وإصابة عشرات المرتزقة منهم سبعة في البرح والضباب بتعز واثنين في الربوعة و20 مرتزقا قتلوا وأصيبوا في الربعة بالأجاشر في غارة لطيران العدوان على مرتزقته.

واختتم العميد سريع تصريح بالقول " إن مقاتلينا تمكنوا من تدمير عشرات الآليات للعدو منها مدرعة تم تدميرها قبالة منفذ علب، كما تم تدمير وإعطاب آلية وخمسة أطقم محملة بالمرتزقة منها آلية وأربعة أطقم في الربعة بصحراء الأجاشر وطقم في البرح بتعز ".

سبأ
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