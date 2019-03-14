محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع يناقش موازنة الأنشطة الرياضية لعام2019م صنعاء -سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الشباب والرياضة حسن زيد، الموازنة المالية للأنشطة الرياضية والشبابية للعام 2019م.



وفي الاجتماع الذي ضم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني ووكلاء القطاعات والوكلاء المساعدين ورؤساء وأمناء الاتحادات الرياضية.. استعرض وزير الشباب الموازنة التي تم اعتمادها لتسيير أنشطة الوزارة من صندوق رعاية النشء والشباب.



وأوضح أن الوزارة تعاني إلى جانب الصندوق من قلة الموارد المالية .. معتبرا الخطة المالية التي تم رفعها بهذا الخصوص تأتي وفقا للإمكانيات المتاحة في ظل استمرار الحرب.



وشدد الوزير زيد على أهمية أن تسخر الأنشطة الرياضية والشبابية في تنمية قدرات الشباب والرياضيين في مختلف الألعاب بما يجسد صمودهم في مواجهة العدوان .



وقال " إن أموال الصندوق خاصة بالشباب والرياضيين وأن النفقات الحتمية ستصرف في وقتها " .. مؤكدا الحرص على معالجة أي إختلالات ومحاولة تعزيز الموازنة متى طرأ تحسن على موارد الصندوق..



فيما أشار رؤساء الاتحادات وأمناء العموم إلى أهمية تضافر الجهود لإيجاد معالجات للجوانب المالية بما يسهم في تفعيل الأنشطة الرياضية والشبابية للعام الجاري .. لافتين إلى أن موازنة مخصصات الأنشطة الرياضية لا تلبي احتياجات ومتطلبات تنفيذ هذه الأنشطة.



وشددوا على ضرورة إعادة النظر في موازنة مخصصات الأنشطة الرياضية وعملية توزيعها والعمل على زيادتها قدر الإمكان لمواكبة الأنشطة الرياضية والعمل الإداري.



ولفتوا إلى أن مجلس تنسيق الاتحادات سيعقد اجتماعا لمناقشة الموازنة التي تم استعراضها وطرح الملاحظات التي من شأنها الارتقاء بالأداء الرياضي لكل اتحاد .. منوها بجهود قيادة وزارة الشباب والرياضة وسعيها لوضع إستراتيجية عمل في ظل الإمكانات المتاحة.

سبأ [14/مارس/2019]سبأ