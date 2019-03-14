[14/مارس/2019]
إب -سبأ:
اختتمت اليوم بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية في محافظة إب الدورة التدريبية لتنمية قدرات ومهارات أعضاء المبادرات المجتمعية ، نظمتها لمد12 يوما مؤسسة بنيان التنموية بمشاركة 62 متدربا ومتدربة.
وفي الاختتام أشار وكيل المحافظة عبدالفتاح غلاب إلى الدور الذي ينبغي أن يضطلع به الشباب في خدمة تنمية البلد ، ومواجهة التحديات والمؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد اليمن وشعبه .
واكد ان شباب اليمن بوعيهم وصمودهم وشموخهم وانخراط الكثير منهم في صفوف الجيش واللجان الشعبية استطاعوا على مدى اربعة اعوام إفشال مؤامرات العدوان .
وخلال الاختتام الذي حضره مدير الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث فرع تعز أحمد أمين المساوى، وممثل المبادرات المجتمعية في محافظة اب الدكتور مجدي المصنف وضابط المشروع حمزة العماد ، تم إشهار بيت المبادرات المجتمعية بمحافظة إب .
سبأ