[14/مارس/2019]
الحديدة-سبأ:
اختتمت بمحافظة الحديدة اليوم دورة تدريبية حول تأسيس التغذية للرضع وصغار الأطفال، نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بدعم منظمة رعاية الأطفال الدولية .
هدفت الدورة في ستة أيام إكساب ١٨ متدربة من مديريات الحالي والحوك وباجل وبيت الفقية، مهارات أساسية عن فوائد الرضاعة الطبيعية للرضع وصغار الأطفال باعتبارها الطريقة المثلى لوقاية الأطفال من أمراض الطفولة.
وفي الاختتام أشار مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله إلى أهمية الدورة التدريبية الخاصة بالرضاعة الطبيعية وفوائدها للرضع وصغار الأطفال بهدف وقايتهم من الأمراض الطفولية، خاصة الإسهالات.
وحث المتدربات على القيام بدورهن في توعية الأمهات بمديرياتهن بأهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الأطفال ووقايتهم من أمراض الطفولة.
واستعرض الدكتور جار الله الفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية على الأطفال والأمهات والمخاطر التي قد تصيب الطفل الرضيع والأم المرضعة من عدم ممارسة الرضاعة الطبيعية للمولود خلال العامين الأوليين.
فيما أشارت مديرة مكتب منظمة رعاية الأطفال الدولية بالحديدة الدكتور مريم الدوغاني إلى أهمية تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية لحولين كاملين باعتبار ذلك الحل الأمثل لوقاية الأطفال من الأمراض المرافقة لمراحل نموهم.
وأكدت إستعداد المنظمة توفير الدعم والتمويل لأي نشاط تدريبي أو توعوي لرفع مستوى الوعي لدى الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال على مستوى المحافظة ومديرياتها.
عقب ذلك كرم مدير مكتب الصحة ونائبه الدكتور محمد قطقط ونائب مدير مستشفى السلخانة الدكتور إبراهيم الإدريسي ومديرة مكتب المنظمة المشاركات والمدربات.
سبأ