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وقفة بمديرية السياني بإب للتنديد بجريمة العدوان في كشر
[14/مارس/2019]
إب -سبأ:
نظمت بعزلة العربيين مديرية السياني في إب اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بجريمة العدوان بحق الأطفال والنساء في مغربة طلان بمديرية كشر بحجة وفي إطار الذكرى الرابعة من الصمود.

وأكد المشاركون في الوقفة التي شارك فيها مدير مديرية السياني أشرف الصلاحي وأمين محلي المديرية أحمد الوائلي، المضي على طريق الحرية والكرامة باستمرار الصمود في وجه العدوان وإفشال مخططاته .

وأشادوا بالإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية بمساندة الجيش واللجان الشعبية في منطقة حجور وإخماد الفتنة التي حاول العدو ومرتزقته إشعالها.

وأشاروا إلى أن العدوان بممارساته واحتلاله لأجزاء من المحافظات اليمنية ونهب ثرواته وخيراته وارتكابه للجرائم لن يستطيع كسر إرادة الشعب اليمني.

سبأ
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