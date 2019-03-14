[14/مارس/2019]
الحديدة -سبأ:
دشن وكيل محافظة الحديدة عبد الجبار أحمد محمد اليوم توزيع ٢٥٠ برميل جمع المخلفات بمديريات الحوك، الحالي والميناء بدعم المنظمة الدولية للهجرة.
وخلال التدشين أكد الوكيل عبدالجبار أن توزيع براميل جمع المخلفات ستسهم في التخفيف من تراكم المخلفات بالشوارع والأحياء السكنية بالمدينة والحد من إنتشار الأمراض.
وأشاد بدعم وتمويل المنظمة الدولية للهجرة في توفير البراميل الخاصة بجمع القمامة وتوزيعها على مديريات مركز المحافظة وتبنيها لحملات نظافة بمديريتي الميناء والحوك .. مطالبا باستمرار دعم قطاع النظافة بالمحافظة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة.
ودعا المنظمات العاملة بالمحافظة إلى تركيز دعمها في تمويل المشاريع الإنسانية والتنموية المتصلة بحياة المواطنين للتخفيف من معاناتهم جراء العدوان والحصار.
فيما أشار مدير صندوق النظافة والتحسين عبد الإله الأهدل إلى أن توزيع براميل جمع المخلفات خطوة إيجابية للحد من تراكم القمامة في حارات وشوارع المدينة والمساهمة في تسهيل التصريف للأماكن المخصصة لها.
وأشار إلى أنه سيرافق توزيع براميل جمل المخلفات حملة توعية عبر إذاعة الحديدة وتوزيع بروشورات وملصقات توعوية للتجمعات السكانية بأهمية نظافة المدينة ووضع المخلفات في أمكانها المخصصة.
بدوره أشار القائم بأعمال مدير مكتب المنظمة بالحديدة علي بشير إلى أن توفير براميل جمع المخلفات وحملات نظافة يأتي في إطار الإستجابة الطارئة للمنظمة في نظافة مدينة الحديدة، بهدف الحد من إنتشار وتكاثر البعوض الناقل للأمراض، خاصة الملاريا والحميات الأخرى.
وأكد أن المنظمة ستواصل دعم صندوق النظافة والتحسين بالحديدة بتبني حملات النظافة وتوفير الإمكانات المتاحة بحسب الخطط والبرامج المعتمدة ضمن خطة الإستجابة الطارئة.
حضر التدشين مدير مشروع النظافة سامر الأهنومي ومنسق المنظمة الدولية للهجرة فواز العصامي.
سبأ