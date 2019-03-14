رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فريقا مانشستر لن يخوضا مباراتيهما بدوري الابطال على ملعبيهما في اسبوع واحد



لندن-سبأ:

اعلن الاتحاد الاوربي لكرة القدم اليوم إن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لن يلعبا مباراتيهما على ملعبيهما في دور الثمانية بدوري أبطال أوربا الشهر المقبل في يوم واحد أو في يومين متتاليين عقب قرار صدر من السلطات المحلية.



وقال الاتحاد الذى يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقرا له إنه سيعدل التوقيت إذا أوقعت القرعة، التي ستجرى يوم غد الجمعة، ناديي مانشستر لخوض مباراتيهما على ملعبيهما في نفس الأسبوع.



وقال الاتحاد القاري إنه سيغير موعد مباراة يونايتد لتأخر ترتيبه الموسم الماضي عن سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز.



وستقام مباريات ذهاب دور الثمانية في الثامن والتاسع من ابريل ومباريات العودة في 16 و17 من الشهر نفسه.



وأوضح الاتحاد ”عقب قرار اتخذته السلطات المحلية المعنية لا يمكن لمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اللعب على ملعبيهما في ليلة واحدة أو في ليلتين متتاليتين.



”إذا أوقعت القرعة الفريقين لخوض مباراتيهما في الظروف نفسها (داخل أو خارج الأرض) فإن الفريق الذي احتل المركز الأدنى في الدوري المحلي في الموسم السابق، وهو في هذه الحالة مانشستر يونايتد، سيتم تغيير موعد مباراته وفقا للوائح لجنة المسابقات في الاتحاد.

سبأ [14/مارس/2019]سبأ