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آخر تحديث: الخميس، 14 - مارس - 2019 الساعة 07:14:27م
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شٌيعت بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثامين 17 من شهداء جريمة کشر بمحافظة حجة من الأطفال والنساء والتي ارتكبها طيران العدوان في منطقة مغربة طلان بمديرية کشر وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
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تشييع جثمان الفقيد الشيخ صادق بن علي الباشا في إب
[14/مارس/2019] إب -سبأ:
شٌيع بمحافظة إب اليوم جثمان عضو مجلس الشورى الشيخ صادق بن علي محسن باشا والذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 80 عاما.

وخلال مراسم التشييع التي تقدمها وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ومحافظ إب عبد الواحد صلاح وأمين عام محلي المحافظة أمين الورافي ووكلاء المحافظة .. أشاد المشيعون بمناقب المناضل صادق باشا ومواقفه وإسهاماته في إصلاح ذات البين .

وأشاروا إلى أنه برحيل الفقيد صادق باشا خسر الوطن ومحافظة إب رجلا ووطنيا بذل عصارة جهده وحياته في خدمة الوطن .. معبرين عن خالص العزاء لأبناء وأقارب الفقيد في هذا المصاب، سائلين المولى جلًت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وقد ووري جثمان الفقيد الثرى بمسقط رأسه بمنطقة الحفر عزلة الجوالح مديرية مذيخرة بإب.

شارك في التشييع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ومدراء المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والحزبية.
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