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آخر تحديث: الخميس، 14 - مارس - 2019 الساعة 07:14:27م
تشييع جثامين شهداء مجزرة العدوان في کشر بالعاصمة صنعاء
شٌيعت بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثامين 17 من شهداء جريمة کشر بمحافظة حجة من الأطفال والنساء والتي ارتكبها طيران العدوان في منطقة مغربة طلان بمديرية کشر وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لإنهاء الدعم الأميركي للعدوان السعودي على اليمن
أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى وقف الدعم الأميركي لتحالف عدوان النظام السعودي على اليمن ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس.
أوبك تبني أدلة مواصلة خفض معروض النفط مع زيادة امدادات المنافسين
قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم خفض توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل بقيود الإمدادات لما بعد يونيو من أجل الحيلولة دون أي تخمة جديدة.
برشلونة وليفربول يبلغان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
تأهل نادي برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم بعد فوزه الكبير امس على ليون الفرنسي بخمسة أهداف لهدف على ملعب نو كامب ببرشلونة في إياب دور الـ16.
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  عربي ودولي
ارتفاع قضايا جرائم السكاكين امام المحاكم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ تسع سنوات
[14/مارس/2019] لندن-سبأ:
اعلنت وزارة العدل البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد قضايا جرائم السكاكين والأسلحة الهجومية الأخرى التي تعاملت معها المحاكم خلال العام الماضي إلى أعلى المستويات منذ تسعة أعوام.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى إن المحاكم تعاملت خلال عام 2018م مع 21484 قضية تتعلق بذلك النوع من الجرائم، وهو أعلى رقم تسجله منذ عام 2009م.

وكشف البيان عن أن خُمس الذين تمت إدانتهم في تلك الجرائم هم من الشباب دون سن 18 سنة، الشيء الذي بات يشكل هاجساً لدى الأسر البريطانية التي تتخوف على سلامة أبنائها الطلاب من الاستهداف العشوائي من قبل المجرمين.

وأعرب وزير العدل البريطاني روري ستيوارت عن عزم الحكومة محاربة جرائم السكاكين والأسلحة الهجومية الأخرى، مبيناً أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة في هذا الصدد.
سبأ
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