ارتفاع قضايا جرائم السكاكين امام المحاكم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ تسع سنوات [14/مارس/2019] لندن-سبأ:

اعلنت وزارة العدل البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد قضايا جرائم السكاكين والأسلحة الهجومية الأخرى التي تعاملت معها المحاكم خلال العام الماضي إلى أعلى المستويات منذ تسعة أعوام.



وأشارت الوزارة في بيان لها إلى إن المحاكم تعاملت خلال عام 2018م مع 21484 قضية تتعلق بذلك النوع من الجرائم، وهو أعلى رقم تسجله منذ عام 2009م.



وكشف البيان عن أن خُمس الذين تمت إدانتهم في تلك الجرائم هم من الشباب دون سن 18 سنة، الشيء الذي بات يشكل هاجساً لدى الأسر البريطانية التي تتخوف على سلامة أبنائها الطلاب من الاستهداف العشوائي من قبل المجرمين.



وأعرب وزير العدل البريطاني روري ستيوارت عن عزم الحكومة محاربة جرائم السكاكين والأسلحة الهجومية الأخرى، مبيناً أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة في هذا الصدد.

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