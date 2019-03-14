محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد نساء اليمن يحتفي باليوم العالمي للمرأة صنعاء -سبأ:

نظم المكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن بصنعاء اليوم فعالية وبازار لعرض المنتجات النسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.



وفي الفعالية التي حضرها مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب .. أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع إلى أن الإسلام كرم المرأة ورفع من شأنها وأعطاها حقوق تصون كرامتها.



ولفت إلى أهمية دور المرأة في المجتمع .. لافتا إلى أن الانتقاص من شأن المرأة يقود إلى ضياع المجتمعات وهدم الأسر.



وأشاد الوزير بن ضبيع بتضحيات ودور المرأة اليمنية خاصة في ظل استمرار العدوان وحصاره الجائر.. وقال "إن دول العدوان تحتفل بعيد المرأة على دماء نساء وأطفال اليمن وآخرها مجزرة طلان في كشر بحجة أمام مسمع ومرأى المجتمع الدولي الصامت".



وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة مساهمة منظمات المجتمع المدني في إنشاء معارض وأسواق بصورة مستمرة لعرض المنتجات النسائية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني .. حاثا الاتحادات والمنظمات الدولية والمحلية على دعم وتطوير قدرات النساء وإكسابهن مهارات تسهم في تأهيلهن وتحسين وضعهن المعيشي.



بدوره طالب وكيل وزارة الأوقاف الشيخ صالح الخولاني الأمم المتحدة بالضغط باتجاه وقف الحرب العدوانية على اليمن من أجل أن تنعم المرأة اليمنية بالسلام وتتمكن من العيش بكرامة.



ولفت إلى أن العالم تآمر على المرأة اليمنية باستهدافها وأطفالها من خلال استمرار الصمت على جرائم العدوان وإغلاق المطارات والموانئ ومنع دخول الدواء والغذاء.



وأكد الشيخ الخولاني أن المرأة اليمنية صانعة للأجيال ولا يستطيع أحد المساس بمبادئها .. محذرا من الحرب الناعمة التي تستهدف المرأة والشباب.



فيما أشارت رئيسة اتحاد نساء اليمن فتحية محمد عبدالله إلى أن المرأة اليمنية تحتفل بالثامن من مارس وهي تعيش وضعا صعبا جراء النزاعات والحرب الاقتصادية التي أثرت عليها وعلى مجتمعها بصورة عامة.



وقالت " نحتفل هذا العام وحقوقنا وما أنجزناه من مكاسب خلال العقود الماضية تسير نحو الانحسار نتيجة استمرار الحرب".



وأوضحت فتحية محمد عبدالله أن المرأة اليمنية تعيش ظروفا صعبة وأصبحت المعيلة للأسرة في ظل غياب الرجل وتوقف الرواتب وتدهور الوضع الاقتصادي .. مستعرضة الأنشطة والبرامج التي نفذها اتحاد نساء اليمن خلال الفترة الماضية .



وأشادت بصمود ونضال المرأة في الريف والحضر من أجل إثبات وجودها.



من جهته أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور أحمد ملح الحرص على دعم وتلبية احتياجات المرأة اليمنية.



وقال " إن هذا الاحتفال استثنائي نظرا للظروف الصعبة والأزمة الإنسانية في اليمن".. مبينا أن المرأة هي من تدفع ثمنا باهظا في الحروب.



وأشار إلى أن سبب تماسك المجتمع اليمني، يتمثل في شجاعة وإصرار وصمود المرأة اليمنية .. مستعرضا الخدمات المتعددة التي قدمها الصندوق بقطاعات الصحة والإيواء والتمكين الاقتصادي.



في حين أكدت مندوبة اللجنة الوطنية للمرأة إشراق المأخذي إستمرار المرأة اليمنية في مواجهة العدوان وحصاره الجائر .. متطرقة إلى المجازر التي ارتكبها طيران العدوان في مختلف المحافظات وآخرها مجزرة كشر بحجة.



تخلل الفعالية التي حضرها عدد من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية والمعنيين بالمرأة، وعروض مسرحية واستعراضية وعرض قصص نجاح ومسرح للدمى.



عقب ذلك افتتح مستشار الرئاسة ووزير الشؤون الاجتماعية معرض منتجات المرأة اليمنية والذي ينظمه اتحاد نساء اليمن ويستمر ثلاثة أيام، يتضمن منتجات وأزياء وغيرها.

سبأ [14/مارس/2019]سبأ