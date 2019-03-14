محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قافلة ووقفة بمديرية شهارة بعمران دعما للمرابطين في الجبهات عمران -سبأ:

سيرً أهالي وأسر الشهداء والأسرى والمفقودين من قبيلة ذو هبة بمديرية شهارة محافظة عمران اليوم قافلة غذائية دعما وإسنادا للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.



وأكدت أسر الشهداء والأسرى من قبيلة ذو هبة في وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان بحضور مدير مديرية شهارة محمد على هبة وأهالي وذوي الشهداء، الاستمرار في تقديم التضحيات دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.



واعتبرت تقديم القافلة أقل ما يمكن لمن يقدمون أرواحهم فداءً للوطن ودفاعا عن حياضه في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته، وعرفانا بتضحياتهم في دحر الغزاة والمحتلين .



كما أكدت السير على درب الشهداء في طريق النضال والحريّة .. لافتة إلى أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وسيتم الثأر لهم من القتلة والمجرمين عاجلا أو آجلا.



ودعت كافة الأسر والقبائل إلى دعم الجبهات بالمال والنفس دفاعا عن الأرض والعرض ومواجهة قوى الاستكبار وأدواتهم من المرتزقة والعملاء.



وأكد بيان صادر عن الوقفة استمرار أبناء مديرية شهارة وقبلية ذو هبة في بذل قوافل العطاء والدفع بالمزيد من الرجال لتعزيز الصمود في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.



واستنكر البيان استمرار تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني من الأطفال والنساء وآخرها جريمة مغربة طلان بمديرية كشر بحجة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى في ظل صمت أممي معيب.

سبأ [14/مارس/2019]سبأ