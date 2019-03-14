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أوبك تبني أدلة مواصلة خفض معروض النفط مع زيادة امدادات المنافسين
قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم خفض توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل بقيود الإمدادات لما بعد يونيو من أجل الحيلولة دون أي تخمة جديدة.
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  اقتصاد
أوبك تبني أدلة مواصلة خفض معروض النفط مع زيادة امدادات المنافسين
[14/مارس/2019]
لندن-سبأ:
قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم خفض توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل بقيود الإمدادات لما بعد يونيو من أجل الحيلولة دون أي تخمة جديدة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري إن الطلب على نفطها في 2019 سيصل في المتوسط إلى 30.46 مليون برميل يوميا، بما يقل 130 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي ودون مستوى إنتاجها الحالي.

وتعكف أوبك وروسيا وبعض المنتجين الآخرين خارج المنظمة، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير ولمدة ستة أشهر. وقال التقرير إن ارتفاع الإنتاج من خارج المنظمة يؤكد على الحاجة لاستمرار أوبك وحلفائها في كبح الإمدادات.

وقالت أوبك في التقرير ”في حين من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة متوسطة في 2019، فإنه يظل أقل بكثير من النمو القوي المتوقع في الإمدادات من خارج أوبك هذا العام“.

وأضافت ”يسلط هذا الضوء على المسؤولية المشتركة التي ما زالت تقع على عاتق جميع الدول المنتجة المشاركة (في الاتفاق) لتجنب عودة الاختلالات ومواصلة دعم استقرار سوق النفط في 2019“.

كانت مصادر بأوبك قالت إن تمديد العمل باتفاق خفض الإمدادات بعد يونيو هو الأرجح. ومن المقرر أن تجتمع المنظمة وحلفاؤها في أبريل ويونيو لبحث سياسة الإنتاج.

وقالت أوبك في التقرير إن إنتاجها من النفط انخفض 221 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 30.55 مليون برميل يوميا في فبراير. ويعني ذلك التزاما بنسبة 105 بالمئة بالتخفيضات المتعهد بها.

سبأ
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