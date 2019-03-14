[14/مارس/2019]
المحويت-سبأ:
تفقد فريق الاستجابة السريعة بمحافظة المحويت اليوم سير العمل بمستشفی مديرية الرجم.
واطلع الفريق الذي ضم مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أمين محمد حبيش علی وضع المستشفی وأحوال المرضی، واستمع من مدير المستشفی والكادر الطبي المناوب إلی إيضاح عن العناية بالمرضی وسير العمل في أقسام مركز معالجة الكوليرا وطوارئ التوليد.
كما استمع فريق الاستجابة ومدير مكتب الصحة إلی شرح عن آليات تحسين خدمات وعمل المستشفی وما تم إدخاله من أجهزة وربط شبكي لتطوير الأداء في الأقسام التخصصية بما يواكب التصنيفات الطبية في جودة الخدمة الطبية المقدمة لنزلاء المستشفی.
وأشاد الفريق بجهود مدير المستشفی والطاقم الطبي والعاملين فيه ودورهم في تغطية العمل والانضباط المتواصل رغم التحديات الاقتصادية التي فرضها استمرار العدوان والحصار.
وأكد الدكتور حبيش أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بالخدمات الطبية واستقبال الحالات الإسعافية الطارئة بمراكز معالجة وباء الكوليرا .. مشددا علی أهمية العناية بالمرضی بما يسهم في مكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره بمديريات المحافظة.
ونوه بحرص قيادة وزارة الصحة علی تطوير العمل بالمستشفيات والارتقاء بآليات تقديم الخدمات الطبية ورعاية المرضی .. حاثا الجميع علی الاهتمام بتحسين الخدمات والأداء الايجابي في مختلف الأقسام.
سبأ