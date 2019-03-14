محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفتان بمديريتي الوحدة ومعين بأمانة العاصمة للتنديد بمجزرة العدوان بكشر صنعاء-سبأ:

نُظمت بمديريتي الوحدة ومعين بأمانة العاصمة اليوم وقفتين احتجاجيتين للتنديد بمجزرة العدوان في منطقة مغربة طلان بمديرية كشر بحجة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى جلهم نساء وأطفال.



وفي الوقفة بمديرية الوحدة التي شارك فيها القائم بأعمال وكيل قطاع الاستثمار بوزارة الشباب الدكتور غسان المداني, استنكر رئيس لجنة التخطيط والمالية بمحلي مديرية الوحدة المهندس محمد السلمي جريمة العدوان بحق الأطفال والنساء في منطقة طلان في كشر.



وقال " لا خيار لأبناء اليمن إزاء استمرار العدوان والحصار وما يرتكبه من جرائم، إلا الصمود والثبات ورفد الجبهات بقوافل العطاء دعما وإسنادا للجيش واللجان الشعبية ".



وشدد المهندس السلمي، على أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



حضر الوقفة أعضاء محلي المديرية وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية.



وفي الوقفة الاحتجاجية بمديرية معين أكد مدير التشريعات بأمانة العاصمة سامي شرف الدين الاستمرار في رفد الجبهات بقوافل العطاء بالرجال والمال والعتاد.



وحمًل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسئولية إرتكاب دول العدوان للمزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني منذ أربع سنوات .. لافتا إلى أن تلك الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا إصرارا وثبات في مواجهة العدوان مهما بلغت التضحيات.



حضر الوقفة الاحتجاجية عدد من أعضاء محلي المديرية ومدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية.

سبأ [14/مارس/2019]سبأ