ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 14 - مارس - 2019 الساعة 07:14:27م
تشييع جثامين شهداء مجزرة العدوان في کشر بالعاصمة صنعاء
شٌيعت بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثامين 17 من شهداء جريمة کشر بمحافظة حجة من الأطفال والنساء والتي ارتكبها طيران العدوان في منطقة مغربة طلان بمديرية کشر وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لإنهاء الدعم الأميركي للعدوان السعودي على اليمن
أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى وقف الدعم الأميركي لتحالف عدوان النظام السعودي على اليمن ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس.
أوبك تبني أدلة مواصلة خفض معروض النفط مع زيادة امدادات المنافسين
قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم خفض توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل بقيود الإمدادات لما بعد يونيو من أجل الحيلولة دون أي تخمة جديدة.
برشلونة وليفربول يبلغان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
تأهل نادي برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم بعد فوزه الكبير امس على ليون الفرنسي بخمسة أهداف لهدف على ملعب نو كامب ببرشلونة في إياب دور الـ16.
آخر الأخبار:
اختتام دورة تنمية مهارات أعضاء المبادرات المجتمعية بإب
اختتام دورة حول تأسيس التغذية للرضع وصغار الأطفال بالحديدة
وقفة بمديرية السياني بإب للتنديد بجريمة العدوان في كشر
تدشين توزيع برميل جمع المخلفات بمديريات مركز محافظة الحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفتان بمديريتي الوحدة ومعين بأمانة العاصمة للتنديد بمجزرة العدوان بكشر
[14/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
نُظمت بمديريتي الوحدة ومعين بأمانة العاصمة اليوم وقفتين احتجاجيتين للتنديد بمجزرة العدوان في منطقة مغربة طلان بمديرية كشر بحجة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى جلهم نساء وأطفال.

وفي الوقفة بمديرية الوحدة التي شارك فيها القائم بأعمال وكيل قطاع الاستثمار بوزارة الشباب الدكتور غسان المداني, استنكر رئيس لجنة التخطيط والمالية بمحلي مديرية الوحدة المهندس محمد السلمي جريمة العدوان بحق الأطفال والنساء في منطقة طلان في كشر.

وقال " لا خيار لأبناء اليمن إزاء استمرار العدوان والحصار وما يرتكبه من جرائم، إلا الصمود والثبات ورفد الجبهات بقوافل العطاء دعما وإسنادا للجيش واللجان الشعبية ".

وشدد المهندس السلمي، على أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

حضر الوقفة أعضاء محلي المديرية وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية.

وفي الوقفة الاحتجاجية بمديرية معين أكد مدير التشريعات بأمانة العاصمة سامي شرف الدين الاستمرار في رفد الجبهات بقوافل العطاء بالرجال والمال والعتاد.

وحمًل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسئولية إرتكاب دول العدوان للمزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني منذ أربع سنوات .. لافتا إلى أن تلك الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا إصرارا وثبات في مواجهة العدوان مهما بلغت التضحيات.

حضر الوقفة الاحتجاجية عدد من أعضاء محلي المديرية ومدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
اختتام دورة تنمية مهارات أعضاء المبادرات المجتمعية بإب
اختتام دورة حول تأسيس التغذية للرضع وصغار الأطفال بالحديدة
وقفة بمديرية السياني بإب للتنديد بجريمة العدوان في كشر
تدشين توزيع برميل جمع المخلفات بمديريات مركز محافظة الحديدة
تشييع جثمان الفقيد الشيخ صادق بن علي الباشا في إب
اتحاد نساء اليمن يحتفي باليوم العالمي للمرأة
قافلة ووقفة بمديرية شهارة بعمران دعما للمرابطين في الجبهات
قافلة ووقفة بمديرية شهارة بعمران دعما للمرابطين في الجبهات
إطلاق صاروخ على تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة المخدرة بمأرب
تفقد سير العمل بمستشفی الرجم بالمحويت
العدوان السعودي على اليمن
14 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان في حجة وصعدة واستمرار الخروقات بالحديدة
[14/مارس/2019]
استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان في صعدة
[13/مارس/2019]
استشهاد أربعة مواطنين بمجزرة جديدة لطيران العدوان في حجة
[13/مارس/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف كشر
[12/مارس/2019]
24 شهيداً جلهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان في حجة واستمرار خروقات المرتزقة بالحديدة
[11/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by