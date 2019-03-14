محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء تشاوري لمدراء مدارس التعليم الأهلي بمحافظة صنعاء صنعاء -سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء اليوم اللقاء التشاوري الأول لمدراء المدارس الأهلية، وذلك في إطار مرور أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي.



وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة التربية لقطاع المناهج أحمد النونو ورئيس المكتب الفني علي الحيمي .. أشار وكيل المحافظة لقطاع التربية والشباب طالب دحان إلى دور أهمية مدارس التعليم الأهلي في تخفيف الضغط على القطاع التربوي الحكومي.



وأكد ضرورة تركيز التعليم الأهلي على الجانب التربوي بما يعزز من الولاء والانتماء وحب الوطن، خاصة في ظل استهداف العدوان للبنية التحتية والمنشآت التعليمية بهدف تعطيل وإفشال العملية التعليمية.



فيما نوه مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة هادي عمار بصمود القطاع التربوي خلال أربع سنوات من الصمود والذي يؤكد تمسك أبناء اليمن بالهوية الإيمانية التي تجسد قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم "الإيمان يمان والحكمة يمانية".



وأعرب عن أمله في أن يكون التعليم الأهلي أنموذجا يٌقتدى به في تسليح الأجيال بالعلم والمعرفة والثقافة النابعة من كتاب الله عز وجل والقيم اليمنية الأصيلة .. لافتا إلى المسئولية الملقاة على عاتق الجميع في تربية الأجيال وتنشئتها وتأهيلها تأهيلا علميا سليما.



وأشار عمار إلى الحرص على تقييم واقع التعليم الأهلي والتمسك باللوائح والضوابط المنظمة .. مؤكدا أهمية الاستفادة من الفعاليات التي تقام بمدارس التعليم الأهلية في تعزيز الوعي في أوساط الطلاب بمخططات العدوان وجرائمه بحق أطفال ونساء اليمن .



بدوره ثمن مدير التعليم الأهلي بمكتب التربية بالمحافظة سلطان الحكمي اهتمام قيادة مكتب التربية بمناقشة هموم المدارس الأهلية والحرص على تذليل الصعوبات التي تواجهها.



أثري اللقاء الذي حضره مدير عام التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم حميد الشاطر ونائبا مدير مكتب التربية بالمحافظة نبيل البراشي ويحيى القنوص، ومدير الرقابة والتفتيش بمكتب التربية عبدالمحسن الشريف بالنقاش والمداخلات حول سبل معالجة الصعوبات التي تواجه التعليم الأهلي وكيفية التغلب عليها.



وخرج اللقاء بالعديد من التوصيات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية وحل الصعوبات والتحديات التي تواجه سير التعليم بالمدارس الأهلية.



تخلل اللقاء أنشودتان لطلاب مدرسة جيل الوحدة وفقرة فنية للطالب عز الدين الجومري.

سبأ [14/مارس/2019]سبأ