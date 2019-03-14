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وقفة وقافلة من قبائل بني سعد بالمحويت دعما للمرابطين في الجبهات
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وقفة وقافلة من قبائل بني سعد بالمحويت دعما للمرابطين في الجبهات
[14/مارس/2019]
المحويت-سبأ:
سيرت قبائل مديرية بني سعد محافظة المحويت اليوم قافلة عسل دعما واسنادا للمرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن.

وخلال تسيير القافلة نظمت قبائل المديرية وقفة للتنديد بجرائم العدوان وذلك في إطار أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان.

وأكد المشاركون أن جرائم العدوان وحربه الاقتصادية الممنهجة لن تثني قبائل اليمن عن دعم أبطال الجيش واللجان الشعبية في سبيل الانتصار لمظلومية الشعب والدفاع عن حياض الوطن.

ودعت قبائل بني سعد أبناء اليمن إلى التحرك نحو جبهات القتال للذود عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره .. مؤكدة أن هذه القافلة ستتبعها العديد من القوافل لرفد الجبهات.

وأشار وكيلا المحافظة حسين عركاض ومحمد عبد الكريم هيجان إلى أن تمادي تحالف العدوان في جرائمه و خروقاته لمحاولة تركيع اليمنيين لن يزيدهم إلا ثباتا.

فيما أشاد مدير المديرية علي الملحاني بجهود أبناء المديرية في تجهيز القافلة للمرابطين في الجبهات والذين يقدمون أرواحهم رخيصة في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

بدوره دعا عبدالله الشايم إلى الهبة الشعبية نحو ميادين الدفاع عن الوطن لإسناد الجيش واللجان الشعبية لمواجهة العدوان ومرتزقته وتطهير البلاد من دنسهم .. مؤكدا استمرار قبائل بني سعد في الصمود والثبات ودعم الجبهات بالمال والرجال.

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