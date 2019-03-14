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آخر تحديث: الخميس، 14 - مارس - 2019 الساعة 05:48:54م
تشييع جثامين شهداء مجزرة العدوان في کشر بالعاصمة صنعاء
شٌيعت بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثامين 17 من شهداء جريمة کشر بمحافظة حجة من الأطفال والنساء والتي ارتكبها طيران العدوان في منطقة مغربة طلان بمديرية کشر وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لإنهاء الدعم الأميركي للعدوان السعودي على اليمن
أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى وقف الدعم الأميركي لتحالف عدوان النظام السعودي على اليمن ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس.
شركة النفط تحمل اللجنة الاقتصادية بحكومة عدن المسئولية عن عرقلة تجار المشتقات النفطية
حمل مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية، اللجنة الاقتصادية في حكومة عدن كامل المسئولية عن الإجراءات والصعوبات التي وضعتها على تجار المشتقات النفطية.
برشلونة وليفربول يبلغان ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
تأهل نادي برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم بعد فوزه الكبير امس على ليون الفرنسي بخمسة أهداف لهدف على ملعب نو كامب ببرشلونة في إياب دور الـ16.
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  عربي ودولي
مقتل اربعة اشخاص واصابة اخرين في انفجار بخط انابيب الغاز جنوب ايران
[14/مارس/2019]
طهران-سبأ:
لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب خمسة آخرون اليوم في انفجار بخط أنابيب للغاز في جنوب ايران.

ونقلت وكالة الطلبة الايرانية للأنباء عن المسؤول المحلي كيامارس حاجي زاده قوله ”تسبب تسرب للغاز من خط أنابيب يربط شبكة الغاز من مدينة ماهشهر إلى مدينة الأهواز في الانفجار.

واضاف ”لقي أربعة أشخاص على الأقل، بينهم طفل وامرأة حتفهم وأصيب خمسة أشخاص“.

وذكر التلفزيون الرسمي أن خمس سيارات في المنطقة اشتعلت. وأفاد بأن ”فرق إطفاء وسيارات إسعاف أرسلت إلى المنطقة“.

وألقت بعض الجهات الحكومية المسؤولية في انفجارات وقعت في الماضي على ضعف إجراءات السلامة والبنية التحتية المتقادمة.

سبأ
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