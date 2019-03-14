عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل اربعة اشخاص واصابة اخرين في انفجار بخط انابيب الغاز جنوب ايران طهران-سبأ:

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب خمسة آخرون اليوم في انفجار بخط أنابيب للغاز في جنوب ايران.



ونقلت وكالة الطلبة الايرانية للأنباء عن المسؤول المحلي كيامارس حاجي زاده قوله ”تسبب تسرب للغاز من خط أنابيب يربط شبكة الغاز من مدينة ماهشهر إلى مدينة الأهواز في الانفجار.



واضاف ”لقي أربعة أشخاص على الأقل، بينهم طفل وامرأة حتفهم وأصيب خمسة أشخاص“.



وذكر التلفزيون الرسمي أن خمس سيارات في المنطقة اشتعلت. وأفاد بأن ”فرق إطفاء وسيارات إسعاف أرسلت إلى المنطقة“.



وألقت بعض الجهات الحكومية المسؤولية في انفجارات وقعت في الماضي على ضعف إجراءات السلامة والبنية التحتية المتقادمة.

سبأ [14/مارس/2019]سبأ