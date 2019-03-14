عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل البرلمان البريطاني يصوت على تأجيل الخروج من الاتحاد الاوربي لندن-سبأ:

يصوت البرلمان البريطاني اليوم على إمكانية تأجيل الخروج من الاتحاد الأوربي إلى ما بعد موعده المقرر يوم 29 مارس ،فيما تستعد رئيسة الوزراء تيريزا ماي لحث النواب على التصويت مجددا قبل ذلك الوقت على اتفاقها للخروج من التكتل الذي رفضوه مرتين.



وستكون محاولة إقناع معظم النواب المؤيدين للانفصال بالعدول عن معارضتهم لاتفاق ماي أساسية لخطتها في مواجهة تأجيل طويل محتمل قد يعني أن بريطانيا سينتهي بها الأمر بعلاقة أوثق مع الاتحاد الأوربي عن المتوقع في خطة ماي أو أن الانفصال برمته سيتجه صوب استفتاء آخر.



وقالت أرلين فوستر، زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة ماي في البرلمان لكنه صوت حتى الآن ضد اتفاقها، إنها تعمل مع الحكومة لإيجاد طريقة للخروج من الاتحاد باتفاق.



ورفض البرلمان الأربعاء احتمال الخروج من الاتحاد بدون اتفاق مما يمهد الطريق لتصويت اليوم قد يؤجل الانفصال حتى نهاية يونيو على الأقل.



وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن الاتحاد الأوربي قد يطلب تأجيلا طويلا لانفصال بريطانيا إذا طلبت الحكومة البريطانية تمديد العملية.



وقالت ماي لنواب البرلمان اليوم إنه يتعين الاتفاق على مسار للمضي قدما قبل طلب تمديد الاتفاق. ويتعين أن توافق باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي وعددها 27 دولة على أي تمديد.



وذكرت أنها تفضل التأجيل لفترة وجيزة مما يعني أن الحكومة يمكنها تمرير الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه مع الاتحاد بحلول منتصف الأسبوع المقبل برغم أن نواب البرلمان رفضوه بأغلبية كبيرة في يناير ورفضوه مجددا الثلاثاء.



وقدم نواب البرلمان تعديلات على اقتراح الحكومة بشأن تأجيل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الذي من المقرر أن يجري التصويت عليه اليوم .



ويسعى أحد التعديلات لاستبعاد إجراء استفتاء جديد بينما يؤيد آخر إجراء استفتاء ثان. ويدعو تعديل مقدم من حزب العمال لتأجيل انفصال بريطانيا لمنح البرلمان وقتا لإيجاد طريق بديل.

سبأ [14/مارس/2019]سبأ