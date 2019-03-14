عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات الاقصى بمدينة القدس المحتلة رام الله-سبأ:

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.



وذكرت مصادر فلسطينية أن أكثر من 150 مستوطنا اقتحموا الاقصى ونظموا جولات استفزازية ومشبوهة في باحاته بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة وحتى خروجهم من باب السلسلة، مشيرا الى ان الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأضافت المصادر أن شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب المسجد الأقصى فرضت إجراءات مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى، واحتجزت بعض الهويات الشخصية عند بواباته الخارجية.

سبأ [14/مارس/2019]سبأ