محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين فعاليات أربعة أعوام من الصمود في ملحان بالمحويت المحويت-سبأ:

دشنت بمديرية ملحان محافظة المحويت اليوم فعاليات أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان.



وفي الفعالية التي شارك فيها عدد من مدراء المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بالمديرية والتربويين ومشائخ ووجهاء وأعيان، دعت كلمات إلى تعزيز الاصطفاف لمواجهة العداون وإفشال مخططاته.



وأكدت الكلمات أهمية تعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي بالثبات والصبر علي التحديات والتحرك نحو الجبهات ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمعتدين.



ودعا المشاركون إلي تضافر جهود وسائل الاعلام لكشف جرائم العدوان على مقدرات اليمن.. مستعرضين نماذج من الملاحم البطولية للجيش واللجان الشعبية علي قوي العدوان ومرتزقته.



وحثت كلمات مسئولي المديرية علی إحياء فعاليات الصمود والاستعداد للمشاركة والاحتشاد في الـ 26 من مارس لإيصال رسالة صمود اليمنيين ورفع الشعارات المنددة بالصمت الدولي المعيب إزاء مايتعرض له الشعب اليمني من جرائم حرب للعام الرابع.



وثمنت مواقف أبناء ملحان ودورهم في دعم المرابطين في الجبهات للدفاع عن عزة وكرامة وسيادة الوطن.



إلی ذلك افتتح مسئولو المديرية معرض لصور ومجسمات جرائم العدوان خلال أربعة أعوام ولوحات تبرز انتصارات وتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية.



وأشاد المشاركون في الفعالية بما تضمنه المعرض من صور لكشف حجم الدمار وبشاعة الجرائم التي يرتكبها العدوان.

سبأ [14/مارس/2019]سبأ