روسيا تتهم الولايات المتحدة بتقويض الاتفاقات الصاروخية [14/مارس/2019] موسكو ـ سبأ:

اتهمت روسيا اليوم الولايات المتحدة بتقويض الاتفاقات الصاروخية، معتبرة أن الإرهاب الدولي وانسحاب واشنطن من المعاهدات، يمثلان تحديا لأمن رابطة الدول المستقلة.



وقال رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف خلال جلسة رؤساء هيئات الأركان في بلدان رابطة الدول المستقلة: "تدل أحداث الفترة الأخيرة، على أن الولايات المتحدة باشرت معتمدة على الناتو في تفكيك الاتفاقات الصاروخية النووية. بؤر التوتر وعدم الاستقرار الإقليمي لا تظهر في مختلف بقاع الأرض بمعزل عن محرض خارجي".



وشدد غيراسيموف على أن الإرهاب الدولي المدعوم من رعاة يقفون في الظل، لا يزال يشكل تهديدا عالميا للسلام.



وقال المسؤول الروسي: "في ظل هذه الظروف، أصبحت التحديات التي تواجه سيادة بلدان رابطة الدول المستقلة وأمنها حقيقية قائمة، وصارت أكثر تنوعا".



يذكر ان رابطة الدول المستقلة، تأسست بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتضم حاليا 10 دول.

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