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مكتب التربية بالأمانة يؤكد على تأهيل كوادر الصحة المدرسية
[14/مارس/2019] صنعاء - سبأ:
أكد مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة زياد الرفيق الحرص على تأهيل كوادر الصحة المدرسية من خلال استمرار تنظيم دورات  تطبيقية يكتسب فيها المتدربين مهارات استخدام التقنيات تحت اشراف كادر طبي متخصص بالإسعافات الأولية.

وخلال تفقده اليوم البرنامج التدريبي في مجال الإسعافات الأولية المتقدمة لتأهيل مشرفي الصحة المدرسية بجميع المديريات، أشار إلى أن الدورات الحالية تستهدف بناء قدرات مشرفي الصحة المدرسية بالمدارس وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بخدمات الاسعافات الأولية داخل المدارس.

 وخلال الزيارة، التي حضرها مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالباسط جوله أكد مدير الصحة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بالأمانة علي مرغم أنه سيتم تدريب كافة المشرفين الصحيين بالامانة وعددهم   400 مشرف صحي يعملون في 350 مدرسة بكافة المديريات.

رافقه خلال الزيارة مديرة الصحة المدرسية بمحافظة صنعاء  فايزة العبرات ونائب مدير الصحة المدرسية بالأمانة الدكتور عادل البرطي ومدير المستشفى الأوروبي الدكتور سامي سفيان.
سبأ
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