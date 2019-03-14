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ندوة أكاديمية في المعهد الصحي بالمحويت حول تعزيز عوامل الصمود
[14/مارس/2019] المحويت - سبأ:
نظمت الوحدة السياسية لأنصار الله ووحدة التعليم الجامعي بمحافظة المحويت اليوم في المعهد الصحي ندوة سياسية حول آليات تعزيز عوامل الصمود في مواجهة مخططات وقوي العدوان.

وتطرقت الندوة إلي البعد السياسي والعسكري والاجتماعي لصمود الشعب اليمني وثباته أمام العدوان وجرائمه وحصاره علي مدي أربعة أعوام.

وتناولت الندوة مآلات مغامرات النظام السعودي علي صعيد عدوانه العبثي علي اليمن ومستقبل المملكة في ظل تخبط سياستها الخارجيه وماسيترتب علي قراراتها السياسيه ودورها المشبوه من نتائج عكسية مستقبلا.

وقدم مسئول الوحدة السياسية علي عبد الكريم والأكاديمي الدكتور إبراهيم شرف الدين ومسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور خالد القزحي رؤوي وقراءات سياسية لواقع ومستقبل اليمن ودور الصمود الشعبي في تعزيز ملاحم انتصارات الجيش واللجان في جبهات العزة والكرامة.

وعقب الندوة  التي حضرها عدد من طلاب وأكاديميي المعهد عبرت عمادة المعهد العالي للعلوم الصحية عن استنكارها لاستمرار صمت وتواطؤ المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة إزاء جرائم العدوان وما يفرضه من حصار علي الشعب اليمني.

وأكد عميد المعهد الدكتور أحمد القهده أن ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها .. مطالبا مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان ورفع الحصار.

وأشار الدكتور القهده إلى أن استمرار الصمود على مدى أربعة أعوام يعزز من حالة الاصطفاف في الدفاع عن أمن واستقرار اليمن والتلاحم لمواجهة العدوان..داعيا إلي مواصلة دعم الجيش واللجان الشعبية ورفدهم بالمال و الرجال حتى تحقيق النصر.
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